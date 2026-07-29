新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院原訂今日宣判，但合議庭諭知再開辯論。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女事後被裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。檢方偵結依殺人罪嫌起訴郭、林女，一審分別判刑9年、8年，二審改判郭12年、林女11年徒刑。最高法院今年2月駁回上訴定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。

郭和父親抗辯，楊的父母現在都有工作，年滿65歲退休後也有退休金，難認65歲後無從維持生活而有被扶養的必要，且兩人有不動產，還有租金收入、股票等，財產足以維持生活，也足以扶養楊姊，另認為對方請求精神慰撫金過高。

林女則否認有殺人故意，且她案發時僅國中三年級，名下沒有材材，也沒有謀生任職經驗、償還債務能力，若使她背負高額賠償金，將摧毀她日後進入社會的信心及生活信用，無法獨立更生。

林女父母則抗辯，郭的行為猝不及防，即使郭的父親人在現場，也無法及時防範，更何況是女兒，他們身為林女父母，在空間隔絕下，更無可能預先防範及阻卻憾事發生，不能因此認定兩人對女兒的監督有所疏懈。

林女父母主張，平日生活上為善盡養育管教之責，訓誡子女不可從事危險及防範，並加入班導師的家長群組查問女兒在校表現、有無異常狀況，也與班導師進行家庭訪問3次，另對於女兒的交友狀況，兩人也會邀請聊天聚會，並一同旅遊，花時間陪伴女兒，為子女所做的努力，雖遠遠不夠，但相信應可超越許多都會生活，忙於工作的家長。

新北地院認為，郭、林女與楊不相識，僅因楊好意勸導應愛惜班級公物，林女竟心生不滿，由郭持彈簧刀下手刺殺手無寸鐡的被害人，林女雖未實際動手，但是事件指使者，兩人法治觀念不足，恣意逞兇，無視他人生命、身體安全，欠缺尊重他人生命身體意識。

一審認為郭、林女無視案發地點在國中校園，本不應有任何暴力行為發生，卻仍在眾多年輕學莘面前暴力相向，導致楊身亡，造成被害人家庭破碎，家屬承受永遠無法抹滅的巨大傷痛。

判決指出，林女父母雖辯稱已盡教養之責，但根據對話紀錄，林女在校曠課40幾節達中輟之虞、疑似抽菸、打架、夜歸、不回家，認為林女父母對於女兒的教養方法毫無對策，難認已盡教養監督之責，判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。