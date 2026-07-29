快訊

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院原訂今日宣判，但合議庭諭知再開辯論。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女事後被裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。檢方偵結依殺人罪嫌起訴郭、林女，一審分別判刑9年、8年，二審改判郭12年、林女11年徒刑。最高法院今年2月駁回上訴定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。

郭和父親抗辯，楊的父母現在都有工作，年滿65歲退休後也有退休金，難認65歲後無從維持生活而有被扶養的必要，且兩人有不動產，還有租金收入、股票等，財產足以維持生活，也足以扶養楊姊，另認為對方請求精神慰撫金過高。

林女則否認有殺人故意，且她案發時僅國中三年級，名下沒有材材，也沒有謀生任職經驗、償還債務能力，若使她背負高額賠償金，將摧毀她日後進入社會的信心及生活信用，無法獨立更生。

林女父母則抗辯，郭的行為猝不及防，即使郭的父親人在現場，也無法及時防範，更何況是女兒，他們身為林女父母，在空間隔絕下，更無可能預先防範及阻卻憾事發生，不能因此認定兩人對女兒的監督有所疏懈。

林女父母主張，平日生活上為善盡養育管教之責，訓誡子女不可從事危險及防範，並加入班導師的家長群組查問女兒在校表現、有無異常狀況，也與班導師進行家庭訪問3次，另對於女兒的交友狀況，兩人也會邀請聊天聚會，並一同旅遊，花時間陪伴女兒，為子女所做的努力，雖遠遠不夠，但相信應可超越許多都會生活，忙於工作的家長。

新北地院認為，郭、林女與楊不相識，僅因楊好意勸導應愛惜班級公物，林女竟心生不滿，由郭持彈簧刀下手刺殺手無寸鐡的被害人，林女雖未實際動手，但是事件指使者，兩人法治觀念不足，恣意逞兇，無視他人生命、身體安全，欠缺尊重他人生命身體意識。

一審認為郭、林女無視案發地點在國中校園，本不應有任何暴力行為發生，卻仍在眾多年輕學莘面前暴力相向，導致楊身亡，造成被害人家庭破碎，家屬承受永遠無法抹滅的巨大傷痛。

判決指出，林女父母雖辯稱已盡教養之責，但根據對話紀錄，林女在校曠課40幾節達中輟之虞、疑似抽菸、打架、夜歸、不回家，認為林女父母對於女兒的教養方法毫無對策，難認已盡教養監督之責，判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。

新北割頸案死者父親（左）批評少年事件處理法是惡法。圖／聯合報系資料照
新北割頸案死者父親（左）批評少年事件處理法是惡法。圖／聯合報系資料照

新北 台灣高等法院

延伸閱讀

高雄國二生「灌爆〇宮」騷擾少女 恐嚇殺人逼傳裸照 一審判賠60萬

冷血爸媽摔死3月大兒子...爽泡溫泉打卡「覺得美好」 二審改判9年10月

塵爆案團體訴訟二審逆轉 八仙須賠2.1億

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

相關新聞

逼同寢女兵夜搜蜘蛛、張嘴塞拳半蹲罰站 魔鬼女士官長下場曝

「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練？」陸軍269旅孫姓女中士2023年擔任值星班長期間，不滿同寢女兵要求伏地挺身、靠牆半蹲、夜搜蜘蛛、張嘴塞拳、持警棍毆打，桃園地檢署依公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，求重刑。

非法跟監蒐集個資還有陸方委託案 一統、國華徵信總裁趙維君300萬交保

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，因涉嫌非法跟監及蒐集個資，遭檢警調搜索，拘提，父子2人與公司幹部、員工共10人，經依妨害秘密及違反個資法等罪嫌移送新北地檢署複訊後，趙維君、趙柏凱各以300萬元、150萬元交保。

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院原訂今日宣判，但合議庭諭知再開辯論。

成績不及格遭退訓…她竟上PTT洩漏國安局長官身分 更一審仍判3年8月

女子周惠雯6年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一、二審依國家情報工作法洩漏情報人員身分資訊罪判3年8月徒刑，最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審今撤銷一審判決，仍依違反國家情報工作法判刑3年8月，可上訴。

不滿員工討薪水！台中博弈老闆夥友燒他肛門、餵毒致死 下場曝光

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水，涉與邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他，彭辯稱發現饒吃藥吸毒，才想打屁股「教訓他」。台中高分院今天審結，仍認定彭、邱二人涉犯共同犯凌虐致人於死罪，分判12年、11年徒刑，仍可上訴。

4藍委涉傷害不出庭 綠委告訴代理人認忽視司法：建請法官拘提

國民黨、民眾黨立法院黨團2024年5月推出國會職權行使法修正案，藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院今開庭，邱鎮軍4人均未到，邱的告訴代理人建議拘提，檢方表示希望依法處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。