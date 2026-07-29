逼同寢女兵夜搜蜘蛛、張嘴塞拳半蹲罰站 魔鬼女士官長下場曝

「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練？」陸軍269旅孫姓女中士2023年擔任值星班長期間，不滿同寢女兵要求伏地挺身、靠牆半蹲、夜搜蜘蛛、張嘴塞拳、持警棍毆打，桃園地檢署依公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，求重刑。

起訴指出，現年26歲孫姓女子事發時，服役於陸軍機械化步兵269旅聯合兵種營二營火力連擔任中士副班長，2023年5月4日至11日擔任連值星班長，依軍中規定負責承接連長及值星官命令、分派勤務、集合指揮等工作，對連上官兵具有指揮監督權限。

檢方認定，她明知自己身為較高階長官，部屬難以違抗命令，卻利用職務權力，接連對同寢室同單位的台姓一兵修護兵施以不合理命令與懲罰。2023年5月5日晚間10時，因不滿台女提早盥洗，竟要求她在寢室維持伏地挺身姿勢，自己則前往浴室洗澡，待返回後，又命令台女改為靠牆半蹲不准起身，自己卻在寢室吹整頭髮。

期間，孫女發現寢室有蜘蛛，再命令台女必須把蜘蛛找出來，否則不得就寢。台女一直找到隔天凌晨3時仍遍尋不著，隨後還得立即銜接凌晨3時至5時的衛哨勤務，幾乎整夜無法休息。檢方認為，孫女藉此迫使部屬從事毫無義務的事情，也侵害其睡眠及行動自由。

2天後的晚間11時至隔天凌晨1時，當台女正在執行側門衛哨勤務時，孫女突然撥打電話，命令她必須在2分鐘內趕到值勤處，待台女奔跑抵達後，又要求她折返寢室，把前一天處理的蜘蛛屍體拿回來檢查。

台女擔心挨罵，又找了另一隻蜘蛛屍體代替，竟被孫女發現「體型不同」，當場持警棍朝手臂及大腿毆打，接著命令她罰站，還要求把嘴巴張到最大、握拳塞入口中，並喝斥「開，再開，我沒叫妳停就不准閉」、「手放進去，是這樣放嗎？再進去、再進去」，逼迫她維持張嘴動作約8分鐘，直到凌晨1時許才准離開。

起訴指出，台姓女兵自2023年4月起便因屢遭孫女處罰，早已心生畏懼，尤其每逢深夜遭要求單獨前往偏僻哨所，更感到恐懼不安。孫女仍持警棍毆打並以言語羞辱、強迫受罰，使其身心承受巨大壓力。事後，台女向所屬單位反映，案件由部隊層報憲兵指揮部桃園憲兵隊調查，移送桃園地檢署偵辦。孫女已於2024年1月記三大過撤職。

檢方偵查時，孫女矢口否認犯行且無悔意，利用部屬難以違抗命令的權勢，嚴重損害國軍尊嚴與部屬身心健康，依刑法第134條、第304條第1項的公務員假借職務上權力強制罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，以維軍紀與人權。