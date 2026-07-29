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他車輛被裝GPS定位器報警…嫌犯被逮且全部承認 法院因這原因判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓男子以3千元代價接受女子委託，在杜姓男子的小貨車上裝設GPS衛星定位器，杜返家後經母親告知，立即報警；黃從警詢到法院審理均認罪，但法院認定，車輛尚未發動行駛定位器就已被發現，黃並沒有竊錄到杜非公開活動，因該罪不罰未遂犯行，判決無罪。可上訴。

判決書指出，黃姓男子接受綽號「阿雀」的女子委託，去年9月27日晚間9時許，由阿雀騎乘機車載黃前往台南市南區萬年一街，確認杜姓男子的小貨車停在停車格後，由黃將GPS定位器1組裝設在杜的左後輪車架上，企圖以此方式竊錄車輛所在位置及行蹤。

杜姓男子的母親當時發現有全罩式安全帽男子在兒子小貨車旁徘徊，提醒兒子；杜於晚間11時許前往車輛查看，當場發現GPS定位器，立即報警處理。警方調閱監視器，追查到黃，檢警偵訊時，黃承認是受阿雀指使安裝，雖然收了3千元報酬，但不知其真實姓名身分。

法院指出，黃於警詢、偵查及審理中均自白承認犯行，但刑法第315條之1第2款妨害秘密罪不罰未遂犯，若行為人尚未實現犯罪全部構成要件要素，而僅屬未遂時，即為不罰；本案自GPS定位器安裝後，至杜姓男子發現期間，車輛皆無發動行駛，無證據可證明定位器啟動運作。

法院表示，依據檢察官提出證據，無法確認GPS定位器運作方式，是裝設後即自動以衛星訊號連續記錄本案車輛位置，抑或須使用手機軟體搜尋方能查找車輛位置；檢方亦未提出使用定位器查找車輛相關紀錄，難認黃確有以電磁紀錄方式竊錄杜非公開活動。

法院審酌，黃雖自白有裝設GPS定位器，但是否已著手並實現全部犯罪構成要件，檢方並未提出相關證據可證明；黃是否確實已利用GPS定位器掌握車輛位置，達既遂程度，無從令法院形成有罪心證，其未遂犯行即屬不罰，判決無罪。

黃姓男子以3千元代價接受女子委託，在杜姓男子的小貨車上裝設GPS衛星定位器，法院因犯行未遂，判決無罪。聯合報系資料照
黃姓男子以3千元代價接受女子委託，在杜姓男子的小貨車上裝設GPS衛星定位器，法院因犯行未遂，判決無罪。聯合報系資料照

GPS 犯罪

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