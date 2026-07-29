不滿員工討薪水！台中博弈老闆夥友燒他肛門、餵毒致死 下場曝光

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水，涉與邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他，彭辯稱發現饒吃藥吸毒，才想打屁股「教訓他」。台中高分院今天審結，仍認定彭、邱二人涉犯共同犯凌虐致人於死罪，分判12年、11年徒刑，仍可上訴。

起訴指出，彭姓男子在梧棲區，承租1處招待所、雇用饒男為員工，無償提供給邱姓員工兼朋友住，饒男在2024年11月23日為向彭拿薪水，當晚10點多在招待所和彭起口角，彭夥同邱痛毆、拘禁還強行餵毒。

饒男在過程中被脫掉褲子、內褲，四肢都遭銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。

饒經拘禁2個多小時被虐死，檢方依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，起訴彭、邱。

一審依涉犯共同犯凌虐致人於死罪，判彭12年、邱11年徒刑，案經上訴台中高分院後，今天審結宣判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885