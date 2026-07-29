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非法跟監蒐集個資還有陸方委託案 一統、國華徵信總裁趙維君300萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，因涉嫌非法跟監及蒐集個資，遭檢警調搜索，拘提，父子2人與公司幹部、員工共10人，經依妨害秘密及違反個資法等罪嫌移送新北地檢署複訊後，趙維君、趙柏凱各以300萬元、150萬元交保。

其餘同集團被告中，負責接案和執行的4名經理、業務員、調查員遭檢察官聲押禁見；公司歐姓主管以100萬元交保，另有3名員工分別以5至15萬元不等交保。

據了解，全案起於新北檢日前偵辦一起陳姓婦人因懷疑侯姓丈夫外遇，委託國華徵信業務經理趙彥豪進行調查、蒐證，趙男於是指示旗下調查員展開跟監，記錄侯男與特定對象互動過程，並將影像上傳至LINE群組向陳女回報。

期間為確實掌握侯男行蹤，趙男等人依照陳女提供的資訊，購賣GPS定位追蹤器潛入侯男住處地下停車場，將追蹤器偷裝在侯男兩輛機車內，最後遭侯男察覺遭人駕車跟蹤，懷疑自己遭到跟監，於是拆車檢查取出追蹤器並報警提告。

事後檢警另查出，趙男涉嫌於去年6月間，透過微信接受匿名大陸人士委託，查詢特定手機申登人的婚姻、家庭狀況、公司位置等個資，並接受支付寶付款，查得門號申登人姓名、住址等個資後，再以微信向陸方人士回報。

檢方原懷疑，該大陸人士透過網路委託國內不法徵信業者蒐集特定民眾個資的模式並非個案，當中涉案徵信業者高層是否涉及收受對岸資金，針對國內具有機敏身分的特定人士刺探個資，甚至進行跟監、蒐證，尚待進一步釐清。

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君（右)）、總經理趙柏凱父子，父子2人被依妨害秘密及違反個資法等罪嫌移送新北檢複訊後，各以300萬元、150萬元交保。記者蔣永佑／攝影
徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君（右)）、總經理趙柏凱父子，父子2人被依妨害秘密及違反個資法等罪嫌移送新北檢複訊後，各以300萬元、150萬元交保。記者蔣永佑／攝影

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