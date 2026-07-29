派出所不設防竊嫌溜進停車場 大搖大擺開走被扣押作案車

余姓男子行竊失風逃逸，犯案用藍色轎車被留在現場並被警方扣回派出所，余男為取回轎車，竟翻牆到林園分局中庄派出所停車場，將已被警方扣押的車輛開走藏在墓園，余男事後仍被逮到，法院依竊盜、隱匿公務員掌管物品等罪，判余9月徒刑，接應的李姓好友則被判4月。

去年3月21日深夜，余男開著向朋友借來的藍色轎車，見路邊停著一輛報廢汽車，便拿著4支螺絲起子動手拆卸，車主撞見並大聲喝止，余男嚇得拔腿就跑，連同作案工具與該輛藍色轎車通通丟在現場。

警方獲報到場後，先將該輛藍色轎車扣回派出所後方停車場保管，余男不甘車輛遭扣，竟在隔天清晨5點半，找來李姓友人載他到中庄派出所，余男下車後伸手俐落的「翻越圍牆」到派出所停車場，掏出備用鑰匙發動該輛轎車，大搖大擺地開出派出所。

余男未免轎車被發現，隨即開車直奔高雄仁武區獅林山墳墓藏匿，再聯繫李男前來接應離開。等到中庄派出所員警發現停車場內的車輛消失，才展開追查，最終在墳墓區尋回車輛並將余、李兩男逮捕歸案。

高雄地院審理後，余男被依竊盜未遂、隱匿公務員掌管物品等罪各判5月、6月徒刑，合併執行9月，得易科罰金；李男雖辯稱不知情，不被法官採信，依幫助隱匿公務員職務掌管物品罪，判刑4月，得易科罰金。

李男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭也認為李男當時載余男前往派出所，還刻意讓他在無尾巷下車，且前往時間又非正常洽公時間與方式，可見他應知道余男是為取回遭扣押車輛，維持一審刑度。可上訴。