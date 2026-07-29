獄友持長條軟棒頂臀挨告性騷 監視器成無罪關鍵

嘉義監獄一名梁姓受刑人遭控於舍房內持長條棒狀軟墊，多次敲、頂同房受刑人臀部，遭檢方依性騷擾案件起訴。不過，嘉義地方法院勘驗監視器畫面後認為，雖可認定梁男確有碰觸對方臀部，但無法排除雙方平時互動嬉鬧的可能性，檢方證據尚不足以證明具有性騷擾犯意，判決無罪。

判決指出，案件發生於2025年9月21日上午，當時梁男與告訴人同為嘉義監獄受刑人。檢方認為，梁男趁對方側睡時，持長條棒狀軟墊自背後多次敲、頂臀部，涉嫌性騷擾，因此提起公訴。

法院審理時，梁男坦承確實曾以長條棒狀軟墊碰觸對方臀部，但否認有性騷擾犯意，辯稱只是要叫對方起床，雙方平時也常互相打鬧、身體接觸，當時對方還有以臀部前後抽動回應，認為只是彼此嬉鬧。

法院勘驗監視器畫面發現，梁男持軟墊接觸告訴人臀部約10秒，告訴人在過程中始終維持側躺姿勢，沒有起身、回頭查看，也未見明顯驚嚇或抗拒反應，反而在梁男移開軟墊後，仍持續有臀部前後抽動的動作。

法官認為，告訴人先前指稱遭碰觸後曾疼痛、查看時間並回頭查看，但相關反應與監視器畫面並不相符；從畫面內容，也無法排除雙方平時即有類似嬉鬧互動，因此尚不足以認定梁男的行為已達性騷擾程度。

嘉義地院表示，刑事案件須達毫無合理懷疑程度才能認定有罪，本案雖確認梁男曾以軟墊碰觸告訴人臀部，但檢方提出的證據不足以證明具有性騷擾犯意，依罪證有疑、利於被告原則，判決梁男無罪。本案被告不得上訴，檢察官仍可依法提起上訴。