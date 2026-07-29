空軍官校前上校處長涉收134萬淪共諜 更一審今認犯刺探、收集軍事機密

空軍官校前上校處長張銘哲遭台商鍾順和吸收，替對岸發展組織並刺探軍事機密案，二審去年9月依違反國安法、陸海空軍刑法等3罪，判張男16年徒刑。最高法院今年初就張涉犯刺探、收集軍事機密二罪撤銷，發回更一審，違反國安法替境外勢力發展組織罪，判刑11年已確定。更一審今審結宣判，分依刺探、收集軍事機密罪，分判3年、4年徒刑，未定應執行刑，尚未確定。

檢調查出，2019年9月間，空軍官校學務處長張銘哲（46歲）與鍾順和分赴印尼峇里島，與具解放軍身分之對岸人士接觸，對岸提供美金1萬元「見面禮」，並要求張在台發展組織，刺探「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等軍事機密，承諾每月透過鍾轉交人民幣1萬5000元工作費。2023年7月，張、鍾另涉吸收空軍第三聯隊中校葉冠祁加入共諜行動。

本案由國防部會同國安局、調查局偵辦，報請台中高分檢指揮，去年3月依違反國安法等罪起訴張銘哲、葉冠祁、鍾順和3人。

張男否認犯罪，辯稱鍾是「亦師亦父」的關係，檢方指控的134萬元是他買房缺口，跟鍾借貸而來，但未法院獲採信。

鍾順和則因病保外就醫，於審結前病故，經諭知公訴不受理；葉冠祁部分因罪證不足獲判無罪。

二審在去年9月審結，判張銘哲違反國安法罪11年、刺探軍事機密罪4年、收集軍事機密罪3年，應執行16年，並沒收犯罪所得134萬元，最高法院在今年初駁回張違反國安法替境外勢力發展組織罪部分，判刑11年已確定，另涉刺探、收集軍事機密二罪，發回將由台中高分院更一審。