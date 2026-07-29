小王吃人妻簽50萬和解反悔僅賠4萬 上法院喊沒錢反讓他賠更多

孫姓男子與趙姓人妻過從甚密，被趙女的吳姓丈夫抓到，吳男和孫男去年2月約在高雄南區羽球會館談判，孫男當場認錯，並當場簽下50萬元和解書，結果孫僅付了4萬元，吳男認為孫違約，連同懲罰性違約金共求償96萬元，法官認定孫違約，判他應賠本金與違約金共計71萬元。

判決指出，趙女出軌孫男後被吳男發現，去年2月23日雙方約出來談判，孫男願賠償50萬元給吳男，並當場簽下和解書，不料孫男僅付出4萬元就沒再付錢。

吳男不滿，認為孫男違反當初契約規定，向他提告，扣除已領的4萬元外，加上懲罰性違約金50萬元，要求孫男再賠償96萬元。

孫男挨告後反駁，稱他雖然願意給付50萬元作為精神賠償，但精神慰撫金數額應考量侵害程度，他與趙女交往時間極短，對吳男配偶權的侵害程度甚微，且他目前失業、經濟窘迫，認為原先約定的50萬元賠償過於苛刻。

高雄地院審理時，法官審酌兩人簽下的和解書，除求償金外，還包含要求孫男出具悔過書、雙方拋棄民刑事請求權以及負擔保密責任等，認為雙方既已本於自由意思簽訂和解書，就必須受契約內容拘束，事後不得隨意要求增減金額。

法官認為，該50萬元違約條款性質上屬「懲罰性違約金」，是在強制孫男履行契約，不過，考量到現今社會經濟現況、銀行利率，以及孫男雖更換工作但清償能力未顯著降低等情狀，50萬元違約金略為偏高，依法酌減為25萬元，加上未付清的46萬元，孫男應賠償71萬元。