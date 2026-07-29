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沈慶京失智？他要做MRI檢查…聲請暫時拆除電子腳環 法院不准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率弊案一審被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判10年徒刑，沈去年交保後戴電子腳環科技監控，他以接受磁振造影檢查為由，聲請8月14日至17日解除科技監控，承審法官打電話給主治醫師詢問，經回覆沈有失智問題需檢查，但沒有檢查的急迫性，台灣高等法院裁定駁回，可抗告。

沈慶京聲請主張，他因磁振造影檢查的需要，經三軍總醫院排定8月15日上午9時至放射診斷部報到，請求法院准予暫時解除科技監控，希望在檢查前一日，也就是8月14日拆除電子腳環，並於8月17日再行安裝。

高院指出，沈慶京一審判刑10年，併科2000萬元罰金，有相當理由足認有逃亡之虞，雖有羈押之原因，但尚無羈押必要，因此裁定自今年5月25日起限制出境、出海，並命接受電子腳環、個案手機報到科技監控至11月23日。

裁定指出，沈慶京雖提出三軍總醫院放射診斷部磁振造影檢查單，證明自己預計於8月15日接受MRI檢查，但檢查單上的病名為本態性顫抖、高血脂症、慢性消化性潰瘍等，並非有急迫性需治療的疾病。

高院指出，經法官致電主治醫師詢問病情，醫師答覆為沈慶京有失智問題，需要做核磁共振檢查，沒有其他替代方式，目前沒有檢查的急迫性，今年底前檢查應該沒有問題。

高院也認為目前尚無相關事證認為沈慶京如未立即接受MRI檢查，恐將延誤病情評估、後續治療時機，難憑醫院檢查單就認定有配合暫時解除科技監控的必要性，裁定駁回聲請。

另由此裁定也可以看出，沈慶京二審委任律師為徐履冰、謝宗霖、李玉卿。

一審判決認為，沈慶京為打造自己的政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團顧問吳順民協助爭取容積，「驅使」應曉薇、吳順民施壓台北市政府主管有關都市計畫與建設的承辦官員，並積極接觸柯文哲，促使柯領導的北市府「違法核給容積獎勵」，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。

一審指出沈慶京不但嚴重破壞威京集團的企業形象，也間接損害集團信譽、眾多股東員工利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁的中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間的良好互動。

沈慶京在偵查及審理過程都否認犯罪，一審認為他犯後態度不佳，兼衡沈自述的智識程度、過往工作經歷、目前經濟、家庭狀況等一切情狀，判他10年徒刑，併科2千萬罰金，並宣告褫奪公權5年，一審宣判後也裁定沈加保3000萬元。

威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照
威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照

沈慶京 京華城 柯文哲 失智

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