國立大學公務員看組長不爽…偽造向女館員求愛信不認罪 南院判刑10月

南部一所國立大學吳姓公務員僅因對自己的陳姓組長不滿，竟偽造陳對圖書館女館員示愛信件，內容直指性愛，假冒陳的簽名寄送；吳被逮後否認犯行，辯稱筆跡鑑定有違誤，應該也鑑定陳的筆跡，法院認定犯後態度惡劣、浪費司法資源，依偽造文書罪判刑10月。可上訴。

判決書指出，該所大學行政單位吳姓組員因與其陳姓組長在工作上發生嫌隙，吳竟在2024年4月間以陳的名義，繕打「DEAR U：從你深情的眼神裡，我看到自己幸福的未來。從白天到黑夜，從黑夜到白天，我都想著要梳弄你的肉體。愛你的~」信件。

吳偽造陳的簽名，裝在信封內，透過郵局於同月26日寄給同校圖書館的女館員，女館員收到信後，交給圖書館長，館長拿信當面詢問陳「是不是你寫的」？陳見狀十分驚訝，回覆「不是」，經瞭解來龍去脈，持信件報警處理。

陳指出，他是吳姓組員的主管，知道吳的筆跡以及公文書資料，加上比對相關簽呈文字，研判是吳仿冒他的簽名；之前吳表示需要1台全新的電腦及希望進辦公室坐，被他否決，可能是因為這個原因。他雖然知道郭女，但並不認識，他沒有寄出信件，上面的簽名不是他簽的。

吳在警詢、偵查階段均否認犯行，辯稱應該要將陳姓組長的筆跡送鑑定，查明信件是不是陳自己寫的；檢察官送去刑事警察局做筆跡鑑定所採用的樣本，時間久遠，就書寫習慣、結構、佈局、連筆、運筆樣態的認定存在非常多違誤，應該再找其他公正的鑑定人。

台南地檢署依偽造文書罪將吳提起公訴，請求從重量刑；合議庭審理期間，吳仍否認犯行，持續爭執刑事局筆跡鑑定書證據能力，質疑檢方送驗的10多年相關簽呈、公文書，有些文字不是他寫的。法院請他具體說明那件文書的那個部分有問題，吳卻提不出來。

合議庭認定，刑事局劉姓警務正從事筆跡鑑定長達近20年，受過專業鑑識訓練，劉與吳沒有任何關係，其依據專業知識比對鑑定得出該封信件上23個文字，有21個與吳的筆跡特徵相符，因而判斷是吳所寫，結果可信；吳辯稱一定要用最近幾年筆跡鑑定，欠缺合理性，不足採信。

合議庭指出，如果寄信人真的是要向收件人示好、求愛，難以想像何以要透過內容直指性愛的書信，此舉不但無法達到目的，反而極易造成反感，引發性騷擾等紛爭、控訴，對於公職生涯發展造成嚴重負面影響；堪認書信絕非是陳姓組長書寫、寄發，而是與陳有糾紛者。

合議庭審酌，吳刻意冒名製造信件，讓陳在職場上承受尷尬、紛擾、升遷受到不利影響的意圖至為明顯，其所辯均屬臨訟卸責之詞；考量吳碩士畢業、身為公務員，犯後態度惡劣，漠視法律規定並浪費司法資源，迄今未能取得陳的宥恕，依偽造文書罪判刑10月。