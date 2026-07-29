成績不及格遭退訓…她竟上PTT洩漏國安局長官身分 更一審仍判3年8月

女子周惠雯6年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一、二審依國家情報工作法洩漏情報人員身分資訊罪判3年8月徒刑，最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審今撤銷一審判決，仍依違反國家情報工作法判刑3年8月，可上訴。

周女2017年考取國安情報人員特考，2018年3月間報到受訓，期間接受「國家情報工作法、國家機密保護法、反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，並簽署「保密誓約」，但她受訓成績不合格，被廢止受訓資格，輔導員明確告知應恪遵保密誓約。

周女2020年10月28日在PTT發表文章，洩漏訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，且對副主任諸多批評，包括副主任性騷擾女學員，「吃相非常難看」，如果女生拉筋彎不下去，副主任會熱心幫忙，順便亂摸。

周女指控，副主任還會指使訓練中心幹部霸凌某幾位看不順眼的人，或指使幹部做假資料送到保訓會退訓學員，把學員像狗一樣趕出訓練中心「一個非法虐待通過三等特考文職人員的地方，再用荒誕的保密條款掩飾內部的腐敗無能，裝神弄鬼」，經國安局告發此案。

周女供稱，當時有網友在ＰＴＴ詢問考國安或高考，她出於好意，怕有人受訓跟她一樣遭遇才會發表經歷，她不知道情報人員本名、化名是機密。

檢方認為，周女曾受訓、受有國家情報工作法等課程訓練，，明知情報人員身分不得洩漏，依國家情報工作法違法洩漏情報人員身分資訊罪起訴。

一審認為，周女應知悉情報工作對國家的重要性，僅因不滿受訓過程，就任意洩漏情報人員身分資訊，犯後否認犯行，態度不佳，考量周女造成危害輕微，依法減刑，判刑3年8月。二審前年撤銷一審判決，但刑度仍判處3年8月徒刑，判決被最高法院撤銷，發回更審。