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嘉檢點名光電申設3大高風險環節 提醒嚴防貪瀆利益輸送

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署結合林業保育署嘉義分署辦理廉政宣導，主任檢察官陳鼎文表示，太陽光電申設過程中的行政審核、土地變更及施工驗收等3大階段，最容易成為貪瀆及利益輸送風險點，提醒公務員依法行政，守住廉政底線，共同維護綠能產業健全發展。

因應綠能產業發展及新法上路，嘉義地檢署昨天前往林業保育署嘉義分署，舉辦「115年農業綠能風險管理」及「115年國家機密保護法與公益揭弊者保護法」廉政專題宣導，由主任檢察官陳鼎文及檢察官李彩綺主講，協助第一線公務人員強化法治及廉政觀念。

陳鼎文表示，綠能產業是國家重要政策，攸關能源安全與永續發展，其中太陽光電申設從行政審核、土地變更到施工驗收3大階段，都可能成為貪瀆及不法利益輸送的高風險環節。他從司法實務出發，說明「合法便民」與「非法圖利」的界線，提醒公務員執行職務必須依法行政，避免觸法。

陳鼎文也分析公務員、民意代表及地方勢力常見涉貪犯罪態樣，包括刻意刁難索賄、量身打造標案等，並引用雲嘉地區曾發生的光電收賄案件，提醒與會人員以案為鑑，維護行政透明及公平競爭環境。

李彩綺則介紹甫完成立法的「公益揭弊者保護法」，表示新法適用範圍涵蓋政府機關、國營事業及受政府控制機構，並建立工作保障、身分保密、人身保護及責任減免4大機制，降低揭弊者遭受職場報復的疑慮，鼓勵勇於揭發不法。

嘉義地檢署表示，希望透過實務案例與法令解析，協助公務同仁掌握綠能產業廉政風險及新法重點，深化廉能治理。另因適逢選舉期間，地檢署也將持續查察賄選、暴力及假訊息介入選舉等不法行為，並加強反賄選宣導，維護公平、公正的選舉環境。

嘉檢赴林保署宣導廉政，主任檢察官陳鼎文揭光電申設3階段最易涉貪。圖／嘉義地檢署提供
嘉檢赴林保署宣導廉政，主任檢察官陳鼎文揭光電申設3階段最易涉貪。圖／嘉義地檢署提供

公益揭弊者保護法上路，檢察官李彩綺宣導4大保障機制。圖／嘉義地檢署提供
公益揭弊者保護法上路，檢察官李彩綺宣導4大保障機制。圖／嘉義地檢署提供

嘉義 太陽光電 公益揭弊者保護法

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