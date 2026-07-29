影／中華郵政總局裝修工程爆舞弊 助理管理師、承包商涉貪交保

中華郵政總局辦理辦公室裝修採購案時，勞安處內部疑與廠商勾結，涉及將逾百萬元的標案，分拆為10萬元以下的小標，利用無須公開招標手法，圖利澧海營造取得標案，廉政署昨天搜索約談8人到案，台北地檢署漏夜複訊，今晨依貪汙及違反採購法等罪，諭令4官商分別以10至20萬元交保。

遭約談的官商包括澧海營造實際負責人高玉龍20萬元交保、中華郵政勞安處助理管理師鄭宇飛20萬元交保、佐理員謝志文10萬元交保、興諺工程負責人高志諺10萬元交保。

廉政署同步約談澧海營造登記負責人林品緣（高玉龍妻子）、中碇公司負責人盧鶯鳳、鈺山營造前後任負責人曾治平、張庭芳，4人移送地檢署複訊後請回，全案恐還有中華郵政人員涉案。

據調查，中華郵政台北總局20202年辦理辦公室裝修工程，總標金逾百萬元，由於礙於時間壓力，負責標案的勞安處為趕緊將工程發包出去，將大標案切割成10餘個小標案，每個標案金額在10萬元以下，由於是小額採購，可不經公告程序，逕洽廠商採購。

調查指出，勞安處屬意由澧海營造承攬工程，但業者依規定須檢附三張廠商報價單，澧海營造因而找來興諺工程、中碇公司與鈺山營造充當人頭，假裝配合報價投標，但工程最後卻全都由澧海營造承包，疑有官商勾結、圖利等不法情事。

澧海營造實際負責人高玉龍20萬交保。記者張宏業／攝影

中華郵政助理管理師鄭宇飛涉貪10萬交保。記者張宏業／攝影

中華郵政佐理員謝志文（左）涉貪10萬元交保。記者張宏業／攝影