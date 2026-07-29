聽新聞
0:00 / 0:00

中華郵政爆採購弊案 檢廉搜索約談8人 4官商漏夜偵訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/中華郵政' rel='中華郵政' data-rel='/2/116133' class='tag'><strong>中華郵政</strong></a>助理管理師佐理鄭宇飛涉違反採購法遭檢廉約談。記者張宏業／攝影
中華郵政助理管理師佐理鄭宇飛涉違反採購法遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

廉政署接獲檢舉，指中華郵政台北總局辦理辦公室翻修採購案時，勞安處內部科長疑與廠商勾結，涉將標金逾百萬的標案，分拆為10萬元以下的小標，藉由無須公開招標手法，護航澧海營造承攬標案，辦案人員今天搜索約談8人到案，4官商凌晨移送台北地檢署，全案依違反政府採購法偵辦。

廉政署凌晨移送被告包括中華郵政助理管理師鄭宇飛、佐理員謝志文、澧海營造實際負責人高玉龍、興諺工程負責人高志諺。高玉龍妻子林品緣（澧海登記負責人）、中碇公司負責人盧鶯鳳、鈺山營造前後任負責人曾治平、張庭芳，稍早均移送地檢署，至於勞安處劉姓科長則未到案。

據調查，中華郵政台北總局20202年辦理辦公室翻修工程，總標金逾百萬元，承辦人員為趕緊將工程發包，涉將大標案切成10餘個小標案，每個標案金額在10萬以下，屬於小額採購，如此便可逕洽廠商採購。

調查顯示，澧海營造依規定須檢附三張廠商報價單，因而找來興諺工程、中碇公司與鈺山營造充當人頭，配合取得相關工程，但工程款最後均回流到澧海營造，疑有官商勾結圖利等不法情事。

澧海營造實際負責人高玉龍遭檢廉約談。記者張宏業／攝影
澧海營造實際負責人高玉龍遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

興諺工程負責人高志諺遭檢廉約談。記者張宏業／攝影
興諺工程負責人高志諺遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

中華郵政佐理員謝志文（左）涉違反採購法遭檢廉約談。記者張宏業／攝影
中華郵政佐理員謝志文（左）涉違反採購法遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

中華郵政 廉政署

延伸閱讀

影／宏泰人壽購地弊案檢調第2波搜索 疑林鴻南主導董事會決策

徵信社龍頭一統、國華總裁趙維君父子 涉非法跟監、蒐集個資遭檢搜索

生蠔研究採購案涉圖利 連江4公務員1審無罪

知名玩具商涉產銷具傷力模擬槍 負責人遭檢起訴

相關新聞

塵爆案團體訴訟二審逆轉 八仙須賠2.1億

消費者文教基金會協助八仙塵爆受害者及家屬提團體訴訟，首波九十八人求償，一審判八仙樂園公司免賠，玩色創意負責人呂忠吉、玩色創意及瑞博國際公司應賠償四億餘元。案件上訴，台灣高等法院昨改判呂、玩色及瑞博賠償六億八千餘萬元，另因最高法院見解認定八仙樂園公司應依消費者保護法規定負賠償責任，高院昨判八仙及負責人陳慧穎應賠償二億一千餘萬元。

中華郵政爆採購弊案 檢廉搜索約談8人 4官商漏夜偵訊

廉政署接獲檢舉，指中華郵政台北總局辦理辦公室翻修採購案時，勞安處內部科長疑與廠商勾結，涉將標金逾百萬的標案，分拆為10萬元以下的小標，藉由無須公開招標手法，護航澧海營造承攬標案，辦案人員今天搜索約談8人到案，4官商凌晨移送台北地檢署，全案依違反政府採購法偵辦。

八仙塵爆案56人願和解 律師：家屬盼早點落幕

八仙塵爆發生至今滿十一年，受害者傷疤、家屬傷痛仍在，漫長訴訟也讓他們身心俱疲，國家賠償案件已經判賠確定，但團體訴訟還未了，消費者文教基金會律師吳榮達指出，多數死者家屬盼事件早日落幕而選擇和解。

隱匿非洲豬瘟送拍賣 父子判刑

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失廿一億元，檢方查出畜牧場陳姓負責人父子明知豬隻可能染疫仍送拍賣，陳的兒子兩年來以舊照上傳作假，規避稽查造成防疫破口，父子遭訴。陳因年逾八旬獲減刑，台中地院依詐欺等罪判陳一年六月、陳子判三年徒刑。

疑收陸資非法跟監 徵信社龍頭遭查

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，涉嫌非法跟監及蒐集個資，新北地檢署前天指揮警、調搜索，拘提父子倆及徵信社幹部、員工共十人，趙維君胞妹、公司負責人趙貞玲也被依證人身分傳喚，全案朝妨害秘密、個人資料保護法等罪嫌偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。