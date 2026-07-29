中華郵政爆採購弊案 檢廉搜索約談8人 4官商漏夜偵訊

中華郵政助理管理師佐理鄭宇飛涉違反採購法遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

廉政署接獲檢舉，指中華郵政台北總局辦理辦公室翻修採購案時，勞安處內部科長疑與廠商勾結，涉將標金逾百萬的標案，分拆為10萬元以下的小標，藉由無須公開招標手法，護航澧海營造承攬標案，辦案人員今天搜索約談8人到案，4官商凌晨移送台北地檢署，全案依違反政府採購法偵辦。

廉政署凌晨移送被告包括中華郵政助理管理師鄭宇飛、佐理員謝志文、澧海營造實際負責人高玉龍、興諺工程負責人高志諺。高玉龍妻子林品緣（澧海登記負責人）、中碇公司負責人盧鶯鳳、鈺山營造前後任負責人曾治平、張庭芳，稍早均移送地檢署，至於勞安處劉姓科長則未到案。

據調查，中華郵政台北總局20202年辦理辦公室翻修工程，總標金逾百萬元，承辦人員為趕緊將工程發包，涉將大標案切成10餘個小標案，每個標案金額在10萬以下，屬於小額採購，如此便可逕洽廠商採購。

調查顯示，澧海營造依規定須檢附三張廠商報價單，因而找來興諺工程、中碇公司與鈺山營造充當人頭，配合取得相關工程，但工程款最後均回流到澧海營造，疑有官商勾結圖利等不法情事。

澧海營造實際負責人高玉龍遭檢廉約談。記者張宏業／攝影

興諺工程負責人高志諺遭檢廉約談。記者張宏業／攝影