疑收陸資非法跟監 徵信社龍頭遭查

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君（左二）、總經理趙柏凱父子，前天遭新北地檢署搜索、拘提。記者蔣永佑／攝影

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，涉嫌非法跟監及蒐集個資，新北地檢署前天指揮警、調搜索，拘提父子倆及徵信社幹部、員工共十人，趙維君胞妹、公司負責人趙貞玲也被依證人身分傳喚，全案朝妨害秘密、個人資料保護法等罪嫌偵辦中。

一統、國華為關係企業，均由趙維君創立、經營，他名下還有中華警安、全國女人徵信等近廿家不同徵信品牌，可說是國內最大徵信集團之一。實務上，同集團旗下各徵信公司經常互相支援跟監、調查人力。

據了解，本案源於新北檢日前偵辦一起陳姓婦人懷疑侯姓丈夫外遇，委託國華徵信業務經理趙彥豪調查、蒐證，並選擇「安裝ＧＰＳ定位器跟監十四天」方案，趙指示旗下調查員展開跟監，記錄侯與特定對象互動過程，並將影像上傳ＬＩＮＥ群組向陳婦回報。

趙彥豪等人依照陳婦提供的資訊，購買ＧＰＳ定位追蹤器潛入侯住處地下停車場，將追蹤器偷裝在侯的兩輛機車內。侯懷疑遭跟監，拆車檢查找出追蹤器，報警提告。

檢警查出，趙彥豪涉嫌於去年六月十三日，微信接受暱稱為「圖圖圖」的大陸人士委託，議定以台幣三萬五千元報酬，查詢特定手機申登人的婚姻狀況、公司位置等個資，並收取支付寶匯入的人民幣八五一九元，再透過中間人查得門號申登人姓名、住址等，以微信向陸方人士回報。

檢方懷疑，該名大陸人士透過網路匿名委託國內不法徵信業者，針對特定民眾蒐集個資的模式並非個案，而是以合法掩護非法，當中兩徵信業者是否涉及收受對岸資金，針對國內具有機敏身分的特定人士刺探個資，甚至進行跟監、蒐證從事認知作戰？均可能觸及相關國安問題，因此一併指揮調查局國安站協助釐清。