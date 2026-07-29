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八仙塵爆案56人願和解 律師：家屬盼早點落幕

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

八仙塵爆發生至今滿十一年，受害者傷疤、家屬傷痛仍在，漫長訴訟也讓他們身心俱疲，國家賠償案件已經判賠確定，但團體訴訟還未了，消費者文教基金會律師吳榮達指出，多數死者家屬盼事件早日落幕而選擇和解。

吳榮達表示，高院審理期間，耗費一、兩年時間在談和解，最終首波團體訴訟有五十六人願意和解，死者家屬多數已經和解，原因不是滿意八仙樂園育樂公司提出的賠償金額，而是訴訟費時，「家屬希望早點落幕」。

吳榮達解釋，八仙與受害家屬和解金額，大概是依一審判決玩色創意負責人呂忠吉賠償金額的三成來計算，另無論二審判決結果如何，因請求的精神慰撫金金額與法院過往實務經驗有落差，都會提上訴至第三審，現今已經沒有再繼續談和解，除非未來上訴後，最高法院安排調解，才有再協商的空間。

塵爆事故發生後，十六名罹難者父母提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償，共一億兩千萬元。一審認定塵爆是偶發獨立事件，駁回家屬請求。

其中九名家屬上訴，請求賠償三千萬元，二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍判家屬敗訴。七名家屬不服上訴第三審，最高法院廢棄判決、發回更審。

高院更一審認為，若觀光署、新北市府於塵爆發生前裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，瑞博公司也無從承租場地，塵爆也不會發生，觀光署、新北市政府長期怠於執行職務，與人民損害有因果關係，判觀光署、新北市政府應賠償二一○○萬元，今年六月最高法院駁回上訴確定。

呂忠吉於案發後，被發現名下沒有財產，二○二三年七月刑滿出獄，被問及高額賠償金，更說他「賠不出來也不應該由他賠償」，儘管二審判決呂、玩色創意及瑞博公司應賠償六億餘元，受害者恐也拿不到錢，只能靠八仙公司及國家的賠償金。

八仙 呂忠吉 最高法院

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