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影／宏泰人壽購地弊案檢調第2波搜索 疑林鴻南主導董事會決策

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求半年內處分新北市淡水區土地，集團主席林鴻南以「左手換右手」方式，指示部屬用多間人頭公司貸款，再輾轉以複雜金流低價購地給實質掌控公司，導致宏壽資產損失1億元，台北地檢署今年4月搜索約談林鴻南到案，林鴻南否認涉弊，訊後1千萬元交保；專案小組分析手機等扣押物，懷疑林鴻南主導董事會議，決議將土地賣給泰和經建，今發動第2波搜索，約談時任宏壽董事王惠津共13人。

檢調今天約談被告只有王惠津1人，其餘12人為證人，包括先前交保的宏泰集團土地開發主管李怡慧、宏泰集團前財務長張志明等核心幹部，主要是確認林鴻南是否為購地案非常規交易決策者。

調查局北機站追查，宏泰人壽在新北市淡水區淡海段，因養地未及時運用，金管會2019年發函要求6個月內出售土地，否則予以裁罰。宏泰人壽因而公開標售淡海段四及四之一土地，總價金26億元。

檢調清查，林鴻南想保有這塊土地，先透過鴻菖、民輝兩家公司向銀行貸款20億元，部分資金輾轉由前妻王婉玲等人帳戶匯入泰和經建公司，土地標售當日，泰和經建以不到25億元低價拿下標案，由於林鴻南貸款連帶保證人，專案小組認為林鴻南是泰和經建實質運作者。

檢調今年4月搜索約談26人到案，包括林鴻南、王婉玲、宏泰人壽前董座魯奐毅、民輝公司董事長王惠津、鴻隆公司董事長廖乾宏、宏泰集團核心幹部高順發、鴻菖公司負責人楊亦寬、泰和經建公司董事長黃樹榮，訊後均交保、限制出境出海。

檢調追查，王惠津世宏泰財務大主管、曾任宏壽董事，曾參加過購地董事會議，並直接聽命林鴻南，由於林鴻南否認涉及主導非常規交易，辦案人員過濾手機等物證，發現王惠津曾聽從林鴻南指示負責向銀行貸款，再將土地賣給泰和經建公司，因此2度約談王惠津鞏固案情。

宏泰集團已故創辦人「台灣地王」林堉璘，外甥是台北市議員陳政忠，也是宏泰人壽前身宏福人壽負責人，宏福人壽陷財務危機，林堉璘出面將其納入版圖，2000年改名宏泰人壽；林堉璘逝世，宏泰集團由三子林鴻南接手，號稱「地王接班人」。

宏泰集團前財務長張志明。記者林伯東／攝影
宏泰集團前財務長張志明。記者林伯東／攝影

宏泰人壽時任董事王惠津涉非常規交易遭檢調2度約談。記者林伯東／攝影
宏泰人壽時任董事王惠津涉非常規交易遭檢調2度約談。記者林伯東／攝影

宏泰集團土地開發主管李怡慧。記者林伯東／攝影
宏泰集團土地開發主管李怡慧。記者林伯東／攝影

宏泰人壽 金管會 林鴻南

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