神壇假借神諭榨取少女工資、逼罰跪、控制交友 屏檢斥駭人聽聞

屏東縣楊姓男子開設神壇，竟對女友的表妹、女友的胞妹，假借神明降駕、起乩問事，長達2年以收租金、香油錢、紅包等巧令名目壓榨收錢，還控制女友表妹的交友，逼罰跪，生病不能看醫生等惡行，屏東地檢署近日偵結，將楊男依違反兒少法、強制等罪起訴，痛斥楊男行徑駭人聽聞，建議法院從重量刑。

檢方起訴指出，楊男女友的表妹17歲因休學與父母失和，2023年底投靠表姐，楊男女友的胞妹則因工作離職，搬離宿舍，投靠胞姐，四人同住在楊男開設私人神壇，表妹與胞妹在臥室打地鋪，楊男對她們分別收取每月6500元到1萬1千元房租。

楊男與女友都沒工作，楊男明知平日供奉神明費用由姑姑支出，卻在2023年12月起，以購買供奉神明的香燭金紙為藉口，每月向女友表妹再收7500元香油錢，表妹篤信神明，每月付香油錢，即使因工作不穩無法給付，楊男記帳追討，還以代為保管為藉口，取走提款卡花用，導致表妹食不飽腹。

檢方起訴指出，楊男多次假起乩，宣稱神明降駕，命令表妹因工作、人際、身體不適及感情問題罰跪，甚至要求表妹與男友分手，否則須跪著膝行送「薛府千歲」出門，表妹因害怕遭施暴、被趕出住處，又深信神明作祟，違背意願照做。

另外，楊男女友的胞妹2023年底因離職搬離公司宿舍，投奔胞姐，楊男假稱孫臏祖師、鴻鈞老祖等神明降駕，以紅包、香油錢等名義收款，甚至勸她不要花9000元寄養貓咪，改捐作香油錢，若不順從，便持掃把作勢毆打，並藉神明名義命令罰跪。

檢方偵訊，楊男起初否認，辯稱神明要求罰跪，最後才坦承「神明沒降駕，都是我演的，因為需要錢」，承認部分神明是虛構，利用香油錢滿足私用；至於以薛府千歲介入表妹的感情，則是因暗戀對方、心生嫉妒。

檢方起訴痛批，方今科學昌明之世，竟在偏鄉農村中，有如此不法之徒，趁愚昧柔弱女孩，離開家庭無依無靠之際，以神明自居，驅使騎等出外工作，再榨取工資，若有不從，便妄言神明附體，強令罰跪，既稱祖師，又云千歲，漫天神佛，紛至沓來，匪夷所思，駭人聽聞，歷時既久，次數難計，犯行惡劣，請均從重量處不得易科罰金之刑。

檢方請求法院持續羈押，起訴指出，楊男女友、女友的表妹與胞妹在作證時，得知檢方拘提楊男訊問，均被嚇到要求離席退庭，三人都請求起訴後繼續羈押，三人遭楊男反覆家暴，罰跪不計其數，害怕遭騷擾恐嚇，法院裁定羈押。