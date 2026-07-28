生蠔研究採購案涉圖利 連江4公務員1審無罪

時任連江縣府產發處長劉德全等4名公務員於2019年涉放水通過驗收海洋大學得標的生蠔掛養研究計畫採購案，檢方依違反貪污治罪條例圖利等罪起訴。連江地院一審判決4人無罪，可上訴。

劉德全與時任產發處副處長劉剛、時任漁牧科長賴文啟、時任約用人員陳柏价被控於2019年辦理「馬祖沿近海地區之3倍體生蠔掛養苗最佳體長研究計畫」採購案，期中審查會時明知負責的陳姓助理教授與徐姓研究助理所提的報告紀錄不實，仍同意驗收，並圖利得標的海洋大學共29餘萬元。

連江地方法院判決書指出，4名被告皆否認犯行，且綜合證人證詞、通聯記錄等，審查委員與陳、徐等人均無於審查會上提及報告造假等情事，並無證據顯示被告4人事前知悉期中報告為造假，故簽核採購案驗收行為，並不構成圖利或背信客觀要件。

法院認為，採購案契約僅規範廠商於海上掛養不同尺寸數量等三倍體牡蠣，記錄外表徵、存活率等資料並進行分析，並無規範來源僅能為單一或特定業者。且依據契約，海洋大學對生蠔苗來源取得等有高度決定權限，故被告於期中會議前，無從知悉報告內容為拼湊非同批生蠔苗觀測與掛養而來。

連江地方法院審理後，認為檢方所舉事證，尚不足以證明4名被告有涉及貪污治罪條例圖利等犯行，依罪證有疑利歸被告原則，日前判決4人無罪。全案可上訴。