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法務高層人士異動 簡美慧派法制司司長

聯合報／ 記者王聖藜王宏舜／台北即時報導

法務部今公布主任秘書、司長及法醫研究所所長高層職務異動人事案，法務部主任秘書余麗貞調任最高檢察署檢察官，主秘一職則由部長室主任陳玉萍接任。

相關調動還有法制司司長張介欽調任台灣高等檢察署主任檢察官，並以新職借調擔任法醫研究所所長；檢察司副司長簡美慧調任法制司司長；另，法務部參事謝志明調任法律事務司司長，相關人員職務異動經行政院核定，均於8月26日生效並到任新職。

司法官學院38期結業的簡美慧歷練完整，為同期的首派主任檢察官，且是同期第一個二審實任檢察官，她先後借調行政院辦事、廉政署主秘，擔任檢察司副司長4年。

檢察司工作繁重且具有時效性，簡美慧也展現高度抗壓性，嫻熟檢察刑事政策及法制作業，協助推動打詐四法、刑法修正案、毒品危害防制條例修正案等重要法案，也多次代表法務部參與憲法法庭言詞辯論，在113年憲判字第8號死刑案言詞辯論中捍衛死刑政策

女子楊蕙如於日本關西機場事件中，率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判5月得易科罰金之刑，她認為刑法侮辱公務員罪違反平等、言論自由、比例、法律明確性及罪刑相當原則，聲請法規範審查。2023年12月，憲法法庭行言詞辯論，時任大法官詹森林提問，公務員會因民眾嘲笑、挑釁而無法執行公務嗎？簡美慧指侮辱不僅是言語，遭民眾潑水、潑糞，難道不用花時間處理？還是要唾面自乾？如果大家都可以隨意踐踏公務員，法官判決也被質疑「是不是收錢」，絕非百姓之福。

簡美慧調任法務部法制司司長。圖／聯合報系資料照
簡美慧調任法務部法制司司長。圖／聯合報系資料照

法務部 行政院 檢察官

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