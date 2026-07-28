丈夫入獄、她懷別人骨肉 23歲女無力扶養釀死嬰悲劇遭起訴

嘉義縣布袋鎮去年發生震驚地方紙箱死嬰案，嘉義地檢署偵查終結，23歲張姓婦人因丈夫入監服刑、懷有他人骨肉又無力扶養，獨自在家產子後棄置男嬰致死。檢方考量其犯案具有不得已事由，仍依母殺嬰兒罪及侵害屍體罪嫌提起公訴。

這起案件發生於2025年4月2日上午，布袋鎮東宮廟附近一處廢棄民宅前，有民眾發現一只半掩蓋紙箱，裡頭竟是一具赤裸男嬰遺體，警方立即封鎖現場採證，並報請嘉義地檢署相驗、解剖釐清死因。

警方調查，現場周邊沒有監視器，專案小組除擴大調閱周邊路口監視器，也逐戶訪查附近住戶，隔天即查出與現場具有地緣關係的張姓婦人。張女因身材較豐腴，刻意隱瞞家人懷孕，警方偵辦初期依遺棄致死罪嫌將她移送嘉義地檢署，檢察官訊後向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉檢查出，張女於2025年3月29日凌晨2時許，在住家一樓廁所獨自生產，男嬰出生時已有呼吸、心跳並開始哭泣，但因哭聲微弱，住在二樓熟睡的家人並未察覺。張女因害怕丈夫和同住家人發現自己懷有他人骨肉，在凌晨2時55分許將男嬰裝入未綁緊的黑色塑膠袋，棄置於住家附近廢棄房屋旁垃圾放置處。當時戶外氣溫僅10餘度，男嬰最後因肺擴張不全及羊水吸入而窒息死亡。

檢方表示，張女當天晚間返回查看時，發現男嬰已死亡，直到4月1日晚８時許才將遺體帶回住處清洗，放入紙箱後，再棄置於廢棄房屋前，隔天上午遭附近居民發現報警。

檢警調查，張女丈夫於2024年間入監服刑，她獨自扶養1名幼女，平時在小吃部工作維持生計。她於2024年7月發現自己懷孕，由於胎兒並非丈夫骨肉，又無力扶養，也不知道該如何處理，直到生產後鑄下悲劇。

嘉檢指出，男嬰經法醫解剖確認為活產，肺部已有肺泡形成。檢方審酌張女因經濟弱勢、丈夫入監服刑及家庭處境等因素，認定犯案具有不得已事由，但仍依法依母殺嬰兒罪及侵害屍體罪嫌提起公訴。

警方偵辦初期依遺棄致死罪嫌移送，但檢方認為，張女自棄置男嬰時即具有生母殺嬰犯意，而非單純遺棄，因此偵結改依母殺嬰兒罪及侵害屍體罪嫌提起公訴，全案將由嘉義地方法院國民法官庭審理。