逆轉！中山分局8警收賄包庇色情酒店 二審4人獲無罪1人變有罪

台北市政府警察局中山分局中山一派出所警員李功華等8人，被控收賄包庇轄內酒店業者從事色情交易，一審判處李等7人7年半至9年半不等徒刑，吳翊銘無罪。案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判李功華等4人無罪，而吳改判有罪，可上訴。

一審遭判決有罪的警員及刑度分別是李功華判刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得14萬元沒收；陳俊安判刑9年6月，褫奪公權3年，犯罪所得112萬元沒收；陳錦男判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得16萬元沒收；許峻銘判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得24萬元沒收。

陳彥安判刑7年10月，褫奪公權3年，犯罪所得62萬元沒收；凃維廉判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得26萬元沒收；張寧判刑8年，褫奪公權3年，犯罪所得123萬元沒收。另吳翊銘無罪。

高院今改判李功華、凃維廉、陳錦男、許峻銘無罪，吳翊銘被依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判刑7年4月，褫奪公權3年，沒收16萬元。另陳俊安改判9年，褫奪公權3年，沒收151萬元；陳彥安7年8月，褫奪公權3年，沒收72萬元；張寧7年10月徒刑，褫奪公權3年，沒收123萬元。

高院指出，李功華、凃維廉、陳錦男、許峻銘上訴否認案罪，指摘一審判決論罪科刑不當，二審認為有理由，撤銷原判決改判無罪。陳錦男、許峻銘部分，高院認為同案被告行賄對象沒有包括偵查隊員，因此也改判無罪。

另外，高院認為，一審以未查有吳翊銘擔任管區員警時的帳冊，就認定他無罪，但此部分有同案被告的證述互為補強，因此改判有罪。

台北地檢署指控，李功華等前員警從2011年至2018年按月向酒店業者索賄，2016年至2018年則透過「白手套」按月收取中山分局轄內「嘉儷寶」集團旗下酒店所交付的賄賂款，包庇業者媒介性交易、違法營業，致酒店不停擴張、展店。檢方規畫數波偵緝、收網，2021年2月、5月兩度結案，將涉案員警、酒店業者全部提起公訴。