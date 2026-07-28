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89歲前法官、律師涉司法黃牛 桃園地檢署起訴兩人求處重刑

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市89歲李姓男子曾任司法官，也是資深律師，卻捲入司法黃牛案，地檢署發現李、葉涉嫌詐欺被告可以關說法官、判無罪，被害人信以為真給付450萬元，直到案件上訴遭駁回才察覺受騙。桃園地檢署昨依詐欺取財罪嫌起訴李、葉，並建請法院從重量處李3年6月、葉2年徒刑，同時聲請沒收犯罪所得450萬元，葉男的保時捷、勞力士也被查扣。

起訴書指出，葉男得知被告因詐欺案件遭法院判刑4年6月徒刑，抓住被告想免刑責的心理，與李姓律師謀議，向被告的友人佯稱有管道打聽案件審理狀況，還可以關說疏通法官判無罪，但需450萬元活動費。被告及友人知道李男曾任法官後，以為真能疏通，於是拿出450萬元給葉，李分得250萬元。

關說謊言被揭穿後，桃園地檢署檢察官賴瀅羽指揮調查局桃園市調查處偵辦，蒐證完備後今年6月3日指揮專案小組搜索葉的住處，查扣保時捷休旅車及勞力士，並通知葉、李及1名證人到案，經檢察官訊問後於隔日凌晨當庭逮捕2人，並向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署偵辦司法黃牛案查扣保時捷。記者鄭國樑／翻攝
桃園地檢署偵辦司法黃牛案查扣保時捷。記者鄭國樑／翻攝

桃園地檢署偵辦司法黃牛案查扣勞力士手表。記者鄭國樑／翻攝
桃園地檢署偵辦司法黃牛案查扣勞力士手表。記者鄭國樑／翻攝

司法 律師 桃園地檢署

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