婦棄嬰致死 嘉檢考量有不得已事由依母殺嬰罪起訴

嘉義縣布袋鎮1名婦人於去年將剛產下男嬰棄置廢棄民宅造成死亡，嘉檢考量婦人經濟弱勢、丈夫入獄，且小孩不是丈夫骨肉，具有不得已事由，全案偵結，依母殺嬰兒等罪嫌起訴。

警方表示，1名布袋鎮民於去年4月2日在住家附近廢棄民宅前發現半掩蓋紙箱內，有1具赤裸男嬰屍體，警懷疑男嬰是死亡後被棄置現場，即調閱附近路口監視器，並無發現可疑人車，透過逐戶訪查，隔天找到有地緣關係的男嬰生母，這名婦人已婚，因身材微胖，刻意隱瞞家人懷孕事實。

嘉檢表示，這名婦人去年3月29日凌晨在家中產子，就將男嬰棄置在住家附近的廢棄空屋內，同日晚上過去察看，發現男嬰已死亡，婦人後來覺得不忍心，於4月1日將男嬰帶回家清洗後放在紙箱內，並棄置在廢棄空屋前，則於4月2日被發現。

嘉檢說，婦人當時在住家1樓廁所生產，因嬰兒哭聲微弱，其住在2樓熟睡的家人並沒有聽到；經檢警進一步相驗並解剖，男嬰肺部有肺泡，代表出生時為活產。

嘉檢表示，婦人的丈夫於113年間入監服刑，婦人因經濟弱勢，加上需扶養1名稚女，只能在小吃部等場所上班謀生，同年7月間發現自己懷孕，由於不是其丈夫骨肉，又無法扶養，也不知道該怎麼辦，直到生產後，則以棄置方式處置。

全案偵結，嘉檢考量婦人的行為具有不得已的事由，分別依母殺嬰兒罪嫌及侵害屍體罪嫌起訴。