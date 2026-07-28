影片「油不得你」製作人被查水表 偽造準私文書偵辦中

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」。台北地檢署今下午指出，刑事警察局已報本署指揮偵辦，已依程序分他案由檢察官辦理，此案涉偽造準私文書等罪嫌，目前尚無人列為被告。

國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道「這次捍衛食安，我們選擇上街！」影片介紹「苯駢芘」對於人體有嚴重危害，配音被質疑用AI冒用賴清德總統聲音，「謝謝制度，什麼都沒改，謝謝那些人，把責任推得乾乾淨淨，所以我還在你的餐桌上」，影片片段還剪輯執政黨發言人吳崢說「啊又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」。

民進黨團副幹事長陳培瑜指出，製作者刻意以非常相近的聲音或影像，搭配AI技術讓人誤以為真，恐有涉及偽造文書，偽造文書是公訴罪，警方請製作者說明被檢舉的影片，本來就是法律所賦予的權利。

國民黨立委鄭正鈐則說，在台灣揶揄政治人物，已經變成老百姓的另外一種生活模式，甚至也引起國際人士羨慕與關注。他認為，只要不構成惡意攻擊或誹謗，某種程度的政治諷刺與揶揄，應當被社會接受。

韋淳祐7月27日推出不到30秒的「油萊油去查水錶遊戲」短影片，影片開頭註明絕對無關賴清德先生，共5次「油萊油去」的聲音，「猜猜哪個聲音是萊爾校長？哪個聲音是苯駢芘？猜錯的小心查水錶」，還註明「AI影片製作，請勿對號入座玻璃心」。韋淳祐指，因「油不得你」他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，司法應是天平不該是誰的工具。

「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。圖／取自風向123事臉書

國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道反毒油集會，遭檢舉涉冒用總統聲音涉偽造準私文書等罪嫌。圖／取自「油不得你」影片