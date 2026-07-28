快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

影片「油不得你」製作人被查水表 偽造準私文書偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」。台北地檢署今下午指出，刑事警察局已報本署指揮偵辦，已依程序分他案由檢察官辦理，此案涉偽造準私文書等罪嫌，目前尚無人列為被告。

國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道「這次捍衛食安，我們選擇上街！」影片介紹「苯駢芘」對於人體有嚴重危害，配音被質疑用AI冒用賴清德總統聲音，「謝謝制度，什麼都沒改，謝謝那些人，把責任推得乾乾淨淨，所以我還在你的餐桌上」，影片片段還剪輯執政黨發言人吳崢說「啊又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」。

民進黨團副幹事長陳培瑜指出，製作者刻意以非常相近的聲音或影像，搭配AI技術讓人誤以為真，恐有涉及偽造文書，偽造文書是公訴罪，警方請製作者說明被檢舉的影片，本來就是法律所賦予的權利。

國民黨立委鄭正鈐則說，在台灣揶揄政治人物，已經變成老百姓的另外一種生活模式，甚至也引起國際人士羨慕與關注。他認為，只要不構成惡意攻擊或誹謗，某種程度的政治諷刺與揶揄，應當被社會接受。

韋淳祐7月27日推出不到30秒的「油萊油去查水錶遊戲」短影片，影片開頭註明絕對無關賴清德先生，共5次「油萊油去」的聲音，「猜猜哪個聲音是萊爾校長？哪個聲音是苯駢芘？猜錯的小心查水錶」，還註明「AI影片製作，請勿對號入座玻璃心」。韋淳祐指，因「油不得你」他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，司法應是天平不該是誰的工具。

「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。圖／取自風向123事臉書
「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。圖／取自風向123事臉書

國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道反毒油集會，遭檢舉涉冒用總統聲音涉偽造準私文書等罪嫌。圖／取自「油不得你」影片
國民黨日前公布「油不得你」短影片，號召全民725上凱道反毒油集會，遭檢舉涉冒用總統聲音涉偽造準私文書等罪嫌。圖／取自「油不得你」影片

致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作班底日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。圖／取自「油不得你」影片
致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作班底日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。圖／取自「油不得你」影片

中聯油品 韋淳祐 刑事局

延伸閱讀

被查水表也不怕？萊爾校長製作人再推影片「油萊油去查水表遊戲」

綠控「油不得你」觸法 韋淳祐再推Kuso影片

用政治人物聲音揄揶被查水表 在野批走回獨裁：言論自由界線在哪？

「查水表之說轉移焦點」陳培瑜：萊爾校長製作人涉偽造文書 是公訴罪

相關新聞

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

八仙樂園11年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海釀15死、逾400人傷。消費者文教基金會協助塵爆受害者和家屬提兩波團體訴訟，第一波團訟共有98人求償26億元，一審判決玩色創意負責人呂忠吉、玩色、瑞博公司應賠償4億588萬3316元，八仙樂園免賠。案件上訴，台灣高等法院今改判呂忠吉、玩色及瑞博公司應賠償6億8202萬1399元；八仙樂園公司及負責人陳慧穎應賠償2億1486萬6817元，總金額共計8億9688萬8216元，可上訴。

影片「油不得你」製作人被查水表 偽造準私文書偵辦中

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」。台北地檢署今下午指出，刑事警察局已報本署指揮偵辦，已依程序分他案由檢察官辦理，此案涉偽造準私文書等罪嫌，目前尚無人列為被告。

特留分修法三讀 法務部：續推遺產酌給、特別貢獻配套

立法院會28日三讀通過委員提案修正《民法》第1223條及「民法繼承編施行法」第12條規定，刪除「兄弟姊妹特留分」。法務部表示，這與其修法方向相同，法務部敬表支持。

刪「兄弟姊妹特留分」之後…法務部：再修酌給、特別貢獻制配套

立法院今三讀通過刪除民法「兄弟姊妹特留分」規定，法務部表示支持修法方向，將儘速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，以完善現代繼承法制。

徵信社龍頭一統、國華總裁趙維君兄妹 涉非法跟監遭新北檢搜索、拘提

徵信社龍頭一統、國華徵信總裁暨創辦人趙維君、負責人趙貞玲兄妹，因涉嫌非法跟監及蒐集個資，遭新北地檢署指揮警、調兵分17路搜索，拘提趙維君兄妹及2徵信社員工共10人，全案朝妨害秘密、違反個資法等罪嫌偵辦，預計趙維君兄妹等人晚間將陸續移送地檢署複訊。

嘉檢徵3名檢察官助理 待遇上看5萬3千元、9月起上班

嘉義地檢署為充實打詐偵查人力，今天釋出3名檢察官助理職缺，待遇上看5萬3千元，另可依規定支領加班費及年終獎金，即日起受理報名至8月12日，最快9月1日上班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。