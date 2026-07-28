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八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

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八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

八仙樂園11年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海釀15死、逾400人傷。消費者文教基金會協助塵爆受害者和家屬提兩波團體訴訟，第一波團訟共有98人求償26億元，一審判決玩色創意負責人呂忠吉、玩色、瑞博公司應賠償4億588萬3316元，八仙樂園免賠。案件上訴，台灣高等法院今改判呂忠吉、玩色及瑞博公司應賠償6億8202萬1399元；八仙樂園公司及負責人陳慧穎應賠償2億1486萬6817元，總金額共計8億9688萬8216元，可上訴。

高院今判決呂忠吉、玩色及瑞博公司應連帶賠償3億5128萬3547元，另玩色、瑞博應各賠償1億1790萬8299元懲罰性賠償金；一審免賠的八仙公司則必須要負損害賠償責任，判八仙與陳慧穎應連帶賠償1億3648萬8894元，另八仙公司還有7837萬7923元懲罰性賠償金。

全案起源於玩色創意公司負責人呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。2015年6月27日晚間8時32分，活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷，塵燃事件震驚社會，駭人的搶救畫面深烙國人腦海。

呂忠吉是檢方起訴的唯一一人，2018年被依業務過失致死罪判刑5年，併科9萬元罰金定讞，隔年1月入監服刑，並於2023年7月7日出獄。

消基會協助435名受害者和家屬提起兩波團體訴訟，求償金額高達99億餘元，其餘還有10多人委由律師提告損害賠償訴訟，近年已陸續判決。第一波團訟有98名受害者、求償26億546萬4888元。第二波團體訴訟則有337名受害者、求償72億9231萬1605元，案件仍在士林地方法院審理中。

士林地院一審判決呂忠吉、玩色、瑞博應連帶給付3億1096萬2062元，玩色、瑞博應各給付4746萬627元懲罰性違約金，共計要賠償4億588萬3316元。

案件上訴，高院審理期間，八仙公司已與56名首波團訟受害者達成和解，第二波也有143人達成和解。如今，首波團訟向呂忠吉及玩色、瑞博公司求償16億4800萬9927元、八仙公司及負責人陳慧穎等求償14億2674萬2182元、懲罰性賠償金1億4742萬3054元。

2015年八仙塵爆。 聯合報系資料照
2015年八仙塵爆。 聯合報系資料照

八仙樂園 呂忠吉

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