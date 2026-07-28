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最高2千萬元檢舉獎金 雲林反賄選誓師：今年至今已接獲90件選舉情資

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

年底九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，結合檢、警、調、廉、移等單位宣示查賄決心，地檢署也公布，截至7月24日已掌握90件選舉情資、偵辦53件妨害選舉案件，呼籲全民勇於檢舉，檢舉境外勢力介入選舉最高可獲2千萬元。

雲林地檢署今上午在雲林布袋戲館舉辦「反賄選啟動記者會」，法務部長鄭銘謙、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高檢署檢察長張斗輝、高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣等人到場，邀請百工百業代表共同宣示將跨機關合作查察賄選、防制選舉賭盤、境外勢力介選、假訊息及幽靈人口介入選舉，更首創將雲林布袋戲文化融入反賄宣導。

鄭銘謙表示，公平、公正的選舉是民主政治的根本，中央與地方將整合檢、警、調、廉、移等機關力量，全力查辦各類不法行為，也鼓勵民眾踴躍檢舉，共同維護乾淨選風，檢舉境外勢力介入選舉最高可獲2千萬元。

徐錫祥指出，近年妨害選舉犯罪手法持續翻新，不僅有傳統賄選，更結合網路科技、人工智慧及社群平台散布假訊息，甚至涉及境外勢力介入，查察工作面臨更多挑戰，唯有透過跨機關合作及全民參與，才能維護選舉公平。

雲林地檢署檢察長林秀敏表示，今天邀請擔任雲林第二監獄傳統技藝班講師、今日掌中劇團團長許家誠推出全國首創反賄布袋戲，主角人物也是雲林縣反賄選大使「賀美來」（台語諧音好未來），現場也展示多項創意反賄選宣導品，包括透明娃包、應援小燈箱，以及越南語、阿美族語反賄宣導扇，希望將反賄觀念推廣至不同族群。

林秀敏表示，截至7月24日止，雲林地檢署已掌握選舉情資90件，偵辦妨害選舉案件53件，其中8件選舉賭盤案件已偵結，其餘案件持續積極偵辦中。自2021年至2026年6月底止，已核發檢舉獎金36件、總金額1837萬5000元，顯示不少案件都是因民眾勇於提供線索而成功偵破，檢舉制度已發揮實質成效。

她表示，民眾檢舉可透過「檢舉賄選LINE官方帳號」或其他檢舉管道提供線索，檢舉人資料會嚴格保密，經查獲不法者最高可獲2000萬元獎金，期盼全民共同拒絕賄選、勇於檢舉。檢舉專線0800-024-099。

雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，結合檢、警、調、廉、移等單位宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影
雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，結合檢、警、調、廉、移等單位宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影

雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，結合檢、警、調、廉、移等單位宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影
雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，結合檢、警、調、廉、移等單位宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影

雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，法務部長鄭銘謙（右二）與布袋戲藝師合力演出，宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影
雲林地檢署今舉辦反賄選啟動記者會，法務部長鄭銘謙（右二）與布袋戲藝師合力演出，宣示查賄決心。記者陳雅玲／攝影

賄選 雲林 鄭銘謙

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