刪「兄弟姊妹特留分」之後…法務部：再修酌給、特別貢獻制配套

立法院今三讀通過刪除民法「兄弟姊妹特留分」規定，法務部表示支持修法方向，將儘速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，以完善現代繼承法制。

法部表示，刪除「兄弟姊妹特留分」規定，主要是係因應現代社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間之關係已未若以往緊密，為回應社會期待，而酌予放寬對遺囑人遺囑自由的限制。不過，本次是刪除兄弟姊妹之「特留分」，其「應繼分」規定則仍予維持，如果被繼承人未於生前預立遺囑排除兄弟姊妹繼承遺產，亦無其他前順位法定繼承人時，其兄弟姊妹仍得依現行民法第1138條規定繼承之。

法務部表示，為避免僅刪除規定可能造成個案適用結果之不公平，邀集專家學者及相關機關密集召開6次研商會議，所擬具之「民法繼承編部分條文修正草案」包含配套修正現行「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」等規定，目前已報行政院審查中。

法務部並表示，未來將持續與相關機關協調溝通，推動後續法案審議作業，期能儘速完成配套部分修法程序，使繼承法制更臻完善。