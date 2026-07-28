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徵信社龍頭一統、國華總裁趙維君兄妹 涉非法跟監遭新北檢搜索、拘提

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

徵信社龍頭一統、國華徵信總裁暨創辦人趙維君、負責人趙貞玲兄妹，因涉嫌非法跟監及蒐集個資，遭新北地檢署指揮警、調兵分17路搜索，拘提趙維君兄妹及2徵信社員工共10人，全案朝妨害秘密、違反個資法等罪嫌偵辦，預計趙維君兄妹等人晚間將陸續移送地檢署複訊。

一統、國華為關係企業，均由趙維君創立、經營，其名下尚有中華警安、全國女人徵信等近20家不同徵信品牌，可說是國內最大的徵信集團。實務上，同集團的旗下各徵信公司經常互相支援跟監、調查人力。

據了解，全案是新北檢日前偵辦一起陳姓婦人因懷疑侯姓丈夫外遇，因為委託國華徵信進行調查、蒐證，一名國華趙姓業務經理於是指示旗下調查員，擅自在丈夫機車內偷藏GPS定位追蹤器，最後遭侯男察覺有異，拆車檢查取出追蹤器。

事後檢警發現，該名涉案的趙姓經理，疑似接受大陸人士委託，針對特定人士蒐集其相關個資，並以支付寶進行付款，當中是否涉及收受對岸資金，針對國內具有機敏身分的特定人士刺探個資，或進行跟監、蒐證，可能觸及國安問題，因此檢察官一併指揮調查局國安站加入辦案，以便釐清案情。

徵信業龍頭一統及國華徵信總裁趙維君、趙貞玲兄妹因涉嫌妨害秘密及違反個資法遭新北檢搜索、拘提。圖／聯合報系資料照
徵信業龍頭一統及國華徵信總裁趙維君、趙貞玲兄妹因涉嫌妨害秘密及違反個資法遭新北檢搜索、拘提。圖／聯合報系資料照

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