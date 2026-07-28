嘉檢徵3名檢察官助理 待遇上看5萬3千元、9月起上班

嘉義地檢署為充實打詐偵查人力，今天釋出3名檢察官助理職缺，待遇上看5萬3千元，另可依規定支領加班費及年終獎金，即日起受理報名至8月12日，最快9月1日上班。

嘉義地檢署表示，檢察官助理採約用人員進用，適用勞動基準法，薪資依起敘薪點及是否具國家考試及格資格而定，基礎月薪約4萬8千元，一般大學法律相關科系畢業者起薪約4萬6千餘元至5萬元；具高普考或專技高考及格資格者，月薪約5萬2千餘元，加計加班費後待遇可達5萬3千元左右，另可依規定支領年終獎金。

嘉檢表示，這次徵選主要是配合法務部及台灣高等檢察署推動打詐政策，提升偵查效能與辦案品質，並強化第一線偵查輔助人力。檢察官助理工作內容包括協助檢察官分析案件爭點、彙整相關事證資料、製作卷證分析報告及附表、研究法律問題、校對書類、清點與核閱歸檔案件、協助公訴、建置資料庫，以及辦理刑事訴訟相關程序等。

報考資格為公私立大學法律相關系所畢業，或非法律系所但曾修習主要法律科目20學分以上者。甄試分為筆試、電腦中文輸入測驗及口試，其中筆試占總成績70%，考科包括刑法、刑事訴訟法、洗錢防制法、毒品危害防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及刑事相關法規；電腦中文輸入測驗採看打方式，每分鐘須達30字以上，合格者才能參加口試。

一律採通訊報名，即日起至8月12日止（以郵戳為憑），應徵者須檢附報名表、自傳、學經歷等相關證明文件寄送至地檢署人事室。筆試、電腦測驗及口試均於8月19日舉行，榜單預計8月24日公告，錄取人員預定9月1日完成簽約後報到上班。歡迎具法律專業背景人才踴躍報考，共同投入打擊詐欺犯罪、強化檢察團隊偵查量能，守護民眾財產安全。