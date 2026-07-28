道交條例三讀 毒駕一律吊銷駕照、沒入車輛

毒駕問題氾濫，立法院會28日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照、沒入駕駛車輛，毒駕拒測者首次開罰新台幣27萬元、第二次開罰45萬元；毒駕致人重傷或死亡者，終身不得再考照。

行政院提案說明，近期吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品後駕駛汽機車頻繁發生，有上升趨勢，且吸食毒品等行為本身涉犯刑事法律，其對交通安全之危害性比酒駕更為嚴重，有必要加重處罰。毒品成癮是造成毒駕反覆發生之核心原因，為防患未然，有必要從源頭加強管理。

三讀條文明定，毒駕一律吊銷駕駛執照；首次毒駕機車罰鍰最高新台幣12萬元、汽車15萬元；二次毒駕罰鍰將以前次罰鍰金額再加罰9萬元；三次以上則每次再增加9萬元，罰鍰無上限。

三讀條文規定，拒測吸毒與否，首次開罰27萬元、第二次罰45萬元，第三次以上按前次金額加罰18萬元，累加無上限。毒駕或拒檢者，沒入該車輛，汽機車所有人與駕駛人非屬同一人時，也適用沒入車輛規定。

三讀條文增訂，毒駕者車上若有年滿18歲的同車乘客，處6,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。另增訂吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相似管制藥品者，經警察機關確認後，吊銷其駕駛執照。

三讀條文規範，吸毒遭吊銷駕駛執照者，二年內不得考領駕駛執照，欲重新考領駕駛執照時，應依規定接受毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，完成後也應於1年內無再有施用毒品紀錄，才發給駕照。

三讀條文明定，因毒駕遭吊銷駕駛執照期間，若再無照上路，從現行加罰1萬2,000元罰鍰，提高為3萬6,000元罰鍰，且後續累加無上限，並沒入汽機車。

三讀條文指出，慢車駕駛人毒駕者，處2,400元以上1萬2,000元以下罰鍰；若拒絕毒測者，處2萬4,000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。