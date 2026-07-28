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醫美大亨新春團拜遭當街槍擊 檢方追加起訴共犯4人求刑8年、1年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

醫美大亨」煥麗美形醫美診所蕭姓執行長大年初五新春開工團拜時，遭有竹聯幫仁堂明仁會背景的槍手林于翔當街槍擊，檢方日前起訴林、求刑15年。台北地檢署今依重傷害未遂等罪嫌，追加起訴共犯4人，身分不祥的幕後主使仍逍遙法外，專案小組持續追查中。

檢警追查，醫美大亨蕭男事業版圖橫跨醫美、生計、能源產業，因投資生技公司等事宜與人引發糾紛，遭幕後主使找林于翔當槍手，林子博、吳浩源、陳俊智涉嫌在1月16日晚上7時許在新北新店區面，洽購5支中古的工作手機，搭配境外門號使用，林子博在內湖潭美街河堤外交付手機給林于翔，又於今年2月19日凌晨南下苗栗竹南鎮向林家瑜購買1支手機，再到超商交付給林于翔。

今年2月21日上午8時許，林于翔帶著槍彈搭車至診所附近埋伏，等到中午12時許，醫美診所新春團拜人員眾多，涉嫌持用具殺傷力之槍枝近距離朝蕭男連續射擊3槍，1槍貫穿右小腿，另1槍擦過左小腿，導致腿部受傷，診所員工也被子彈擦過、流彈擦傷，現場查扣已擊發的彈殼3個及彈頭1個。

檢警追查，林于翔作案後陸續到福華飯店、台北市士林區延平北路、林口outlet、桃園服飾店等地多次變裝逃逸，2月24日逃至高雄丟棄手機，換成陳俊智購買交付林子博、吳浩源最後交給她的手機，作為規避查緝、通聯使用。

案發5天，檢警2月26日凌晨1時許，在嘉義縣番路鄉拘提林于翔到案，現場查扣21萬元現金、西瓜刀、折疊刀等30餘把、辣椒水2罐，當時手機被遠端重置，林子博26日凌晨2點36分起就知道林于翔被捕。

檢方依重傷害未遂、非法持有槍彈、持槍於公共場所射擊等罪嫌起訴林于翔，求刑15年徒刑，今追加起訴共犯林子博等人，認為林等人堅不吐實一再飾詞狡辯，犯後態度不佳，未達成和解賠償或尋求原諒，對林子博、吳浩源、陳俊智各求刑8年，林家瑜求刑1年。

醫美大亨蕭男遭槍手埋伏射擊小腿受傷，北市刑大警方追緝數日，在阿里山逮捕23歲槍手林于翔（中），陸續再逮提供交通工具、接應藏匿的共犯。聯合報系資料照
醫美大亨蕭男遭槍手埋伏射擊小腿受傷，北市刑大警方追緝數日，在阿里山逮捕23歲槍手林于翔（中），陸續再逮提供交通工具、接應藏匿的共犯。聯合報系資料照

醫美 槍擊 台北

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