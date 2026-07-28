綠黨北市議員參選人遭嗆「造謠死全家」　報案提告恐嚇罪

台灣綠黨台北市議員參選人王振庭稱遭網友留言「屠殺王振庭」等死亡威脅，今早赴台北市中正一分局報案提告，呼籲社會各界回歸理性，以民主溝通取代仇恨恐嚇。

台灣綠黨表示選舉是展現多元價值與公共政策討論的過程，非理性的攻擊與恐嚇行為不僅傷害參選人，更是對台灣民主體制的破壞。

據悉，王振庭指稱，今年4月4日在社群軟體threads上接獲網友留言「造謠死全家」、「直接到陰曹地府下」等，今向警方報案提告刑法恐嚇罪，忠孝西路派出所受理後將依單一窗口轉至萬華分局偵辦。

台灣綠黨台北市議員參選人王振庭，台灣綠黨召集人兼新北市議員參選人甘崇緯、台灣基進台北市議員參選人吳欣岱、小民參政歐巴桑聯盟台北市議員參選人李惠暄等，今早9時許在中正一分局前表達對政治暴力零容忍的堅定立場，並呼籲大眾共同維護安全的參政環境。