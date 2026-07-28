非洲豬瘟釀全台21億損失...染疫豬還送去賣 法院斥：防疫破口

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方查出畜牧場負責人陳姓父子明知豬隻染疫還送拍賣，陳子2年來以舊照上傳作假，規避廚餘蒸煮稽查，釀防疫破口，今依詐欺等罪判陳翁1年6月、陳子3年；但父子被控短報死豬數量部分判無罪，可上訴。

檢方查，陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實，10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方發現，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至10月22日非洲豬瘟疫情爆發，台中市府當天預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。

檢方說，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安肉品市場拍賣，詐得32萬元；檢方去年11月4日將陳姓父子聲押禁見獲准，陳父因高齡86歲，同年12月底偵查中先交保獲釋，檢方今年2月再依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴陳姓父子。

台中地院審酌，陳子長期上傳不實廚餘蒸煮照片、未據實申報廚餘再利用數量，及隱瞞疫情將染疫的豬隻送拍賣，各犯實施業務登載不實文書罪、廢棄物清理法申報不實罪及共同詐欺取財罪，各判1年6月、1年2月併科罰金8萬元，及2年，3罪應執行3年。

中院說，陳子已坦承犯行、畜牧場已結束營業為由請求減刑，但合議庭認為他身為專業養豬業者，卻長達2年多以舊照新傳、做假手法規避環保機關稽查，在養豬場爆發嚴重疫情時，仍將染疫豬隻送拍賣，破壞國家廢棄物管控，可能造成防疫缺口，對社會危害重大，不予減刑。

中院指出，陳翁和兒子隱匿豬隻傳染並送往拍賣，犯共同詐欺取財罪，考量陳翁年滿80歲依法減刑，審酌他國小肄業、無前科，且罹患疾病，家庭經濟狀況不佳，案發後主動繳回犯罪所得，審理時終坦承犯行，判他1年6月。

中院表示，檢方另起訴陳姓父子短報死亡豬隻，涉嫌委託非法業者處理廢棄物部分，合議庭認為該部分罪證不足，基於無罪推定原則，就此部分判2人無罪。