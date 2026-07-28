知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

知名老牌玩具製造商、進口商「樺山玩具」，涉嫌在去年4月起在嘉義工廠持有已貫通槍管的FS-0521霰彈槍等，並在直營店陳列銷售模擬槍及槍砲主要組成零件。台北地檢署指揮保三總隊搜索查扣264支模擬槍、霰彈槍後槍管200支、後長槍管2支，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴負責人范乃仁。

「槍砲彈藥刀械管制條例」2024年1月3日修正公布納管模擬槍主要組成零件，內政部在同年8月12日會銜經濟部公告查禁模擬槍主要組成零件，防止不法分子利用模擬槍零件組裝改造為具殺傷力之非法槍枝，危害社會治安。檢方追查，樺山玩具是玩具業界是知名廠商，范乃仁2025年4月30日另案作證時，才知悉FS-0521槍枝違反槍砲彈藥刀械管制條例，其他玩具店人員作證向樺山公司進貨購買FS-0521槍枝。

起訴指出，范乃仁去年4月30日起，明知模擬槍及可供組成具殺傷力槍枝的主要零件，屬於槍砲彈藥刀械管制條例的管制物品，涉嫌在樺山公司位在嘉義的工廠持有模擬槍239支及槍砲主要組成零件後槍管200支、後長槍管2支。

樺山公司直營店涉嫌陳列公告查禁的模擬槍、貫通金屬槍管的FS-0521霰彈槍共18支，供消費者選購；去年5月、6月間樺山公司販售共13支FS-0521霰彈槍給台北、新北、桃園的玩具店，犯罪所得5萬9250元。台北地檢署今偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有意圖販賣而陳列、販賣槍砲之主要組成零件罪嫌起訴。