快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名老牌玩具製造商、進口商「樺山玩具」，涉嫌在去年4月起在嘉義工廠持有已貫通槍管的FS-0521霰彈槍等，並在直營店陳列銷售模擬槍及槍砲主要組成零件。台北地檢署指揮保三總隊搜索查扣264支模擬槍、霰彈槍後槍管200支、後長槍管2支，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴負責人范乃仁。

「槍砲彈藥刀械管制條例」2024年1月3日修正公布納管模擬槍主要組成零件，內政部在同年8月12日會銜經濟部公告查禁模擬槍主要組成零件，防止不法分子利用模擬槍零件組裝改造為具殺傷力之非法槍枝，危害社會治安。檢方追查，樺山玩具是玩具業界是知名廠商，范乃仁2025年4月30日另案作證時，才知悉FS-0521槍枝違反槍砲彈藥刀械管制條例，其他玩具店人員作證向樺山公司進貨購買FS-0521槍枝。

起訴指出，范乃仁去年4月30日起，明知模擬槍及可供組成具殺傷力槍枝的主要零件，屬於槍砲彈藥刀械管制條例的管制物品，涉嫌在樺山公司位在嘉義的工廠持有模擬槍239支及槍砲主要組成零件後槍管200支、後長槍管2支。

樺山公司直營店涉嫌陳列公告查禁的模擬槍、貫通金屬槍管的FS-0521霰彈槍共18支，供消費者選購；去年5月、6月間樺山公司販售共13支FS-0521霰彈槍給台北、新北、桃園的玩具店，犯罪所得5萬9250元。台北地檢署今偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有意圖販賣而陳列、販賣槍砲之主要組成零件罪嫌起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照

嘉義 槍枝 內政部

延伸閱讀

影／竹聯幫信堂開毒工廠...彩虹菸用市價兩折搶市 6人落網扣90萬毒品

被網友爽約竟闖KTV找人！中壢男持玩具槍叫囂嚇壞店員

新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

色男花6000元誘少女摩鐵開房3次還偷拍...再犯判4年2月上訴遭駁

相關新聞

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，高齡86歲陳翁和兒子一度雙雙遭收押；台中地院今依詐欺等罪判2人1年6月、3年，可上訴

冷血爸媽摔死3月大兒子...爽泡溫泉打卡「覺得美好」 二審改判9年10月

宜蘭市吳姓男子和朱姓妻子多次拋摔3個月大的兒子，男嬰腦出血昏迷送醫，兩人還一同出遊泡湯，或在醫院美食街打卡「覺得美好」，一審國民法官庭依對於未滿七歲之人凌虐致死罪判吳11年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判吳9年10月徒刑，可上訴。

非洲豬瘟釀全台21億損失...染疫豬還送去賣 法院斥：防疫破口

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方查出畜牧場負責人陳姓父子明知豬隻染疫還送拍賣，陳子2年來以舊照上傳作假，規避廚餘蒸煮稽查，釀防疫破口，今依詐欺等罪判陳翁1年6月、陳子3年；但父子被控短報死豬數量部分判無罪，可上訴。

知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

知名老牌玩具製造商、進口商「樺山玩具」，涉嫌在去年4月起在嘉義工廠持有已貫通槍管的FS-0521霰彈槍等，並在直營店陳列銷售模擬槍及槍砲主要組成零件。台北地檢署指揮保三總隊搜索查扣264支模擬槍、霰彈槍後槍管200支、後長槍管2支，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴負責人范乃仁。

雲林酒駕男撞死高職生企圖脫罪 滅證洗白罪加一等羈押禁見

雲林土庫鎮43歲陳男無照、酒駕，前晚在虎尾撞死17歲陳姓少年後逃逸，事後還拆車牌、謊報車輛失竊等，企圖脫罪，雲林地檢署檢察官認為陳男肇事後，不僅未採取必要救護措施或報警，反而企圖滅證規避刑責，昨天深夜訊後，以有逃亡、滅證及勾串證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

她164筆交通違規罰單未繳、名下無存款 車停路邊被找到 祭查封就繳了

基隆市黃姓女子收到164筆罰單未繳，累計欠繳交通罰鍰6萬多元。行政執行署宜蘭分署今天表示，發現黃女把轎車停在路邊停車格，查封後準備後續執行拍賣。黃女出面提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住她的車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。