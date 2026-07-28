雲林酒駕男撞死高職生企圖脫罪 滅證洗白罪加一等羈押禁見

雲林土庫鎮43歲陳男無照、酒駕，前晚在虎尾撞死17歲陳姓少年後逃逸，事後還拆車牌、謊報車輛失竊等，企圖脫罪，雲林地檢署檢察官認為陳男肇事後，不僅未採取必要救護措施或報警，反而企圖滅證規避刑責，昨天深夜訊後，以有逃亡、滅證及勾串證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

家住虎尾的陳姓少年，前晚9點29分騎自行車，在虎尾158線外環道，遭陳姓男子開車撞擊，陳男明知被害人受傷倒地，可能傷重死亡，竟未停留現場採取必要救護措施或報警處理，反而為規避刑責，下車拔除車牌以躲避偵查，當場駕車逃離，事後更拆除車牌，向警方報案謊稱其車輛遭竊。

雲林地檢署檢察官程慧晶昨天下午完成相驗，即對陳男進行複訊，認涉犯酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸、過失致死等罪，並審酌陳男拔除車牌棄置滅證行為、謊稱車輛遭竊及相關證人未到案，恐有逃亡、滅證及勾串證人之虞，昨晚向雲林地法聲請羈押禁見獲准。

涉嫌丟包重傷學生的陳男，前晚案發當時，自行拆除車牌並棄車逃逸，當晚回家換下血衣，在警方未找上門之前，還向警方謊報失竊車，所幸警方透過車輛引擎號碼，很快查明陳男涉案，才拆穿他滅證洗白意圖脫罪的企圖。

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涉嫌酒駕撞死學生的陳男，案發後湮滅證據並逃離現場的過程均被監視器拍下。圖／民眾提供

涉嫌酒駕撞死學生的陳男，到案發現場找出拆下的車牌。圖／警方提供

涉嫌酒駕撞死高職生後逃逸的陳男，昨晚被羈押禁見。記者蔡維斌／攝影

雲林陳姓男子涉嫌酒駕撞死騎單車學生。圖／警方提供