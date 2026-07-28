快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林酒駕男撞死高職生企圖脫罪 滅證洗白罪加一等羈押禁見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林土庫鎮43歲陳男無照、酒駕，前晚在虎尾撞死17歲陳姓少年後逃逸，事後還拆車牌、謊報車輛失竊等，企圖脫罪，雲林地檢署檢察官認為陳男肇事後，不僅未採取必要救護措施或報警，反而企圖滅證規避刑責，昨天深夜訊後，以有逃亡、滅證及勾串證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

家住虎尾的陳姓少年，前晚9點29分騎自行車，在虎尾158線外環道，遭陳姓男子開車撞擊，陳男明知被害人受傷倒地，可能傷重死亡，竟未停留現場採取必要救護措施或報警處理，反而為規避刑責，下車拔除車牌以躲避偵查，當場駕車逃離，事後更拆除車牌，向警方報案謊稱其車輛遭竊。

雲林地檢署檢察官程慧晶昨天下午完成相驗，即對陳男進行複訊，認涉犯酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸、過失致死等罪，並審酌陳男拔除車牌棄置滅證行為、謊稱車輛遭竊及相關證人未到案，恐有逃亡、滅證及勾串證人之虞，昨晚向雲林地法聲請羈押禁見獲准。

涉嫌丟包重傷學生的陳男，前晚案發當時，自行拆除車牌並棄車逃逸，當晚回家換下血衣，在警方未找上門之前，還向警方謊報失竊車，所幸警方透過車輛引擎號碼，很快查明陳男涉案，才拆穿他滅證洗白意圖脫罪的企圖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉嫌酒駕撞死學生的陳男，案發後湮滅證據並逃離現場的過程均被監視器拍下。圖／民眾提供
涉嫌酒駕撞死學生的陳男，案發後湮滅證據並逃離現場的過程均被監視器拍下。圖／民眾提供

涉嫌酒駕撞死學生的陳男，到案發現場找出拆下的車牌。圖／警方提供
涉嫌酒駕撞死學生的陳男，到案發現場找出拆下的車牌。圖／警方提供

涉嫌酒駕撞死高職生後逃逸的陳男，昨晚被羈押禁見。記者蔡維斌／攝影
涉嫌酒駕撞死高職生後逃逸的陳男，昨晚被羈押禁見。記者蔡維斌／攝影

雲林陳姓男子涉嫌酒駕撞死騎單車學生。圖／警方提供
雲林陳姓男子涉嫌酒駕撞死騎單車學生。圖／警方提供

涉嫌酒駕撞死學生的陳男，到案發現場找出拆下的車牌。圖／警方提供
涉嫌酒駕撞死學生的陳男，到案發現場找出拆下的車牌。圖／警方提供

酒駕 雲林 檢察官

延伸閱讀

雲林無照男開車肇事釀1死 檢方聲押獲准

雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

酒駕撞死高職生 男肇逃2小時落網

惡劣！酒駕撞死學生還把人拉下車後逃逸 家屬悲憤：喪盡天良

相關新聞

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，高齡86歲陳翁和兒子一度雙雙遭收押；台中地院今依詐欺等罪判2人1年6月、3年，可上訴

冷血爸媽摔死3月大兒子...爽泡溫泉打卡「覺得美好」 二審改判9年10月

宜蘭市吳姓男子和朱姓妻子多次拋摔3個月大的兒子，男嬰腦出血昏迷送醫，兩人還一同出遊泡湯，或在醫院美食街打卡「覺得美好」，一審國民法官庭依對於未滿七歲之人凌虐致死罪判吳11年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判吳9年10月徒刑，可上訴。

非洲豬瘟釀全台21億損失...染疫豬還送去賣 法院斥：防疫破口

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方查出畜牧場負責人陳姓父子明知豬隻染疫還送拍賣，陳子2年來以舊照上傳作假，規避廚餘蒸煮稽查，釀防疫破口，今依詐欺等罪判陳翁1年6月、陳子3年；但父子被控短報死豬數量部分判無罪，可上訴。

知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

知名老牌玩具製造商、進口商「樺山玩具」，涉嫌在去年4月起在嘉義工廠持有已貫通槍管的FS-0521霰彈槍等，並在直營店陳列銷售模擬槍及槍砲主要組成零件。台北地檢署指揮保三總隊搜索查扣264支模擬槍、霰彈槍後槍管200支、後長槍管2支，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴負責人范乃仁。

雲林酒駕男撞死高職生企圖脫罪 滅證洗白罪加一等羈押禁見

雲林土庫鎮43歲陳男無照、酒駕，前晚在虎尾撞死17歲陳姓少年後逃逸，事後還拆車牌、謊報車輛失竊等，企圖脫罪，雲林地檢署檢察官認為陳男肇事後，不僅未採取必要救護措施或報警，反而企圖滅證規避刑責，昨天深夜訊後，以有逃亡、滅證及勾串證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

她164筆交通違規罰單未繳、名下無存款 車停路邊被找到 祭查封就繳了

基隆市黃姓女子收到164筆罰單未繳，累計欠繳交通罰鍰6萬多元。行政執行署宜蘭分署今天表示，發現黃女把轎車停在路邊停車格，查封後準備後續執行拍賣。黃女出面提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住她的車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。