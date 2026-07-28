冷血爸媽摔死3月大兒子...爽泡溫泉打卡「覺得美好」 二審改判9年10月

宜蘭市吳姓男子和朱姓妻子多次拋摔3個月大的兒子，男嬰腦出血昏迷送醫，兩人還一同出遊泡湯，或在醫院美食街打卡「覺得美好」，一審國民法官庭依對於未滿七歲之人凌虐致死罪判吳11年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判吳9年10月徒刑，可上訴。

另外朱女部分，宜蘭地院一審依對於未滿七歲之人凌虐罪判處3年4月徒刑，她和檢方均未上訴而先行確定。

吳（23歲）、朱女（34歲）婚後育有2名兒子，2歲長子打疫苗時被發現全身多處傷痕，政府研判吳和朱女不適合照護孩子，依據兒童及少年福利與權益保障法，向法院聲請安置獲准，送到寄養家庭安置。

然而，朱女不滿3個月大的次長哭鬧，吳又沉迷女直播主，2024年11月至12月間三度毆打男嬰臉頰和額頭，更四次拿包巾包裹男嬰之後，丟拋至床上、地板，使男嬰頭頸部受到劇烈搖晃及重擊。

吳2025年1月5日下午2時許，在住處不滿次子哭鬧，兩手抱住男嬰屁股，高舉過頭再摔至床上，導致男嬰頭頸部撞到床上，身體癱軟、抽搐、喘息，才將男嬰送醫急救，但男嬰到院時已無呼吸心跳，診斷為腦出血、視網膜出血等，多日後宣告不治。

吳、朱女將次子送醫後，一同到礁溪泡溫泉，男嬰住院期間也在臉書發文、拍攝短影音，或是PO醫院美食街照片標註「覺得美好」，行為冷血。吳供稱沒有虐待也沒有想要兒子死，他只是把兒子「放」到床上而已。

宜蘭地方法院國民法官庭一審認為吳、朱女身心狀況較一般人弱勢，本案是社會、家庭悲劇的縮影，依對未滿7歲之人凌虐致死罪判吳11年、依對未滿7歲之人凌虐罪判朱女3年4月徒刑。

二審開庭時，吳向法官表示，自己當時上完大夜班，精神不濟，兒子又開始哭鬧，因此抱起小孩哄，但兒子男嬰又繼續哭，他就舉起小孩往床上「重重放下去」，他也向法院表示希望可從輕量刑，希望可以早點回去陪阿公和小孩。

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