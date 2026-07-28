快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

她164筆交通違規罰單未繳、名下無存款 車停路邊被找到 祭查封就繳了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓女子收到164筆罰單未繳，累計欠繳交通罰鍰6萬多元。行政執行署宜蘭分署今天表示，發現黃女把轎車停在路邊停車格，查封後準備後續執行拍賣。黃女出面提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住她的車。

宜蘭分署表示，已與基隆市政府交通處、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放路邊停車格，即通報宜蘭分署採取必要執行措施。

分署指出，45歲黃女已欠繳164冿交通罰鍰，共6萬多元，因她遲未繳納，監理機關移送宜蘭分署執行。分署多次通知黃女，她都未現身處理欠款繳清事宜，清查發現，她名下的帳戶也無存款。

扣押存款亦無結果。115年7月27日上午，透過路邊停車資訊，查知黃女豐田車輛（2015年出廠）停放基隆市崇德路路邊停車格，旋即現場查封。

基隆市路邊停車收費人員昨天在崇德路，開立停車收費單時，系統顯示黃女名下2015年出廠的豐田轎車，欠繳交通罰鍰資訊。宜蘭分署基隆辦公室人員隨即前往現場，當場查封轎車，並聯絡上黃女，告知後續作業程序。

黃女急忙到停車處，向執行署人員表示從事泥作工程為業，經常外出工作，最近才剛搬家到停車格附近租屋處，先前可能未注意繳款通知，才未繳納罰鍰。她提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，並任轎車保管人，才暫時保住這輛車。

宜蘭分署表示，法務部行政執行署為落實「五打七安」道安政策，訂定交通專案實施計畫，加強執行車輛相關稅費罰鍰案件。分署呼籲民眾接獲交通罰鍰通知，務必於期限內自行繳清，以免遭移送執行。若有經濟困難，應主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式辦理欠款，切勿置之不理，以免遭扣押存款、薪水，甚至執行愛車、不動產，得不償失。

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供
基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

罰單 基隆 宜蘭

延伸閱讀

小三通又見夾帶動物！台南婦夾藏83隻名貴甲蟲赴廈門 海巡X光機逮正著

反宜蘭高鐵 張景森：不排除選縣長

雪隧塞車怎解？他提議「單雙號分流」 網搖頭：龜車才是主因

基隆人通勤面臨困境…市公車因缺司機減班 童子瑋提解方三管齊下

相關新聞

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，高齡86歲陳翁和兒子一度雙雙遭收押；台中地院今依詐欺等罪判2人1年6月、3年，可上訴

冷血爸媽摔死3月大兒子...爽泡溫泉打卡「覺得美好」 二審改判9年10月

宜蘭市吳姓男子和朱姓妻子多次拋摔3個月大的兒子，男嬰腦出血昏迷送醫，兩人還一同出遊泡湯，或在醫院美食街打卡「覺得美好」，一審國民法官庭依對於未滿七歲之人凌虐致死罪判吳11年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判吳9年10月徒刑，可上訴。

非洲豬瘟釀全台21億損失...染疫豬還送去賣 法院斥：防疫破口

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方查出畜牧場負責人陳姓父子明知豬隻染疫還送拍賣，陳子2年來以舊照上傳作假，規避廚餘蒸煮稽查，釀防疫破口，今依詐欺等罪判陳翁1年6月、陳子3年；但父子被控短報死豬數量部分判無罪，可上訴。

知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

知名老牌玩具製造商、進口商「樺山玩具」，涉嫌在去年4月起在嘉義工廠持有已貫通槍管的FS-0521霰彈槍等，並在直營店陳列銷售模擬槍及槍砲主要組成零件。台北地檢署指揮保三總隊搜索查扣264支模擬槍、霰彈槍後槍管200支、後長槍管2支，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴負責人范乃仁。

雲林酒駕男撞死高職生企圖脫罪 滅證洗白罪加一等羈押禁見

雲林土庫鎮43歲陳男無照、酒駕，前晚在虎尾撞死17歲陳姓少年後逃逸，事後還拆車牌、謊報車輛失竊等，企圖脫罪，雲林地檢署檢察官認為陳男肇事後，不僅未採取必要救護措施或報警，反而企圖滅證規避刑責，昨天深夜訊後，以有逃亡、滅證及勾串證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

她164筆交通違規罰單未繳、名下無存款 車停路邊被找到 祭查封就繳了

基隆市黃姓女子收到164筆罰單未繳，累計欠繳交通罰鍰6萬多元。行政執行署宜蘭分署今天表示，發現黃女把轎車停在路邊停車格，查封後準備後續執行拍賣。黃女出面提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住她的車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。