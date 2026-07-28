她164筆交通違規罰單未繳、名下無存款 車停路邊被找到 祭查封就繳了

基隆市黃姓女子收到164筆罰單未繳，累計欠繳交通罰鍰6萬多元。行政執行署宜蘭分署今天表示，發現黃女把轎車停在路邊停車格，查封後準備後續執行拍賣。黃女出面提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住她的車。

宜蘭分署表示，已與基隆市政府交通處、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放路邊停車格，即通報宜蘭分署採取必要執行措施。

分署指出，45歲黃女已欠繳164冿交通罰鍰，共6萬多元，因她遲未繳納，監理機關移送宜蘭分署執行。分署多次通知黃女，她都未現身處理欠款繳清事宜，清查發現，她名下的帳戶也無存款。

扣押存款亦無結果。115年7月27日上午，透過路邊停車資訊，查知黃女豐田車輛（2015年出廠）停放基隆市崇德路路邊停車格，旋即現場查封。

基隆市路邊停車收費人員昨天在崇德路，開立停車收費單時，系統顯示黃女名下2015年出廠的豐田轎車，欠繳交通罰鍰資訊。宜蘭分署基隆辦公室人員隨即前往現場，當場查封轎車，並聯絡上黃女，告知後續作業程序。

黃女急忙到停車處，向執行署人員表示從事泥作工程為業，經常外出工作，最近才剛搬家到停車格附近租屋處，先前可能未注意繳款通知，才未繳納罰鍰。她提出清償計畫，並至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，並任轎車保管人，才暫時保住這輛車。

宜蘭分署表示，法務部行政執行署為落實「五打七安」道安政策，訂定交通專案實施計畫，加強執行車輛相關稅費罰鍰案件。分署呼籲民眾接獲交通罰鍰通知，務必於期限內自行繳清，以免遭移送執行。若有經濟困難，應主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式辦理欠款，切勿置之不理，以免遭扣押存款、薪水，甚至執行愛車、不動產，得不償失。

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供

基隆市黃姓女子累計未繳164筆交通罰單共6萬多元，行政執行署宜蘭分署查封她停在路邊停車格的轎車，黃女急忙面並提出清償計畫，才保住她的車。圖／宜蘭分署提供