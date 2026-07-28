快訊

二伯道歉了！HAHABABY認「未保留完整設計紀錄」 宣布全面檢討

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

中和公公砍死媳婦！死者閨密淚揭內幕：她丈夫外遇、長期遭索財

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅13萬戶籍掛戶政事務所人難尋 愛車被查扣隔天繳清

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉男積欠營業稅地價稅牌照稅及交通罰鍰等共13萬餘元，因他戶籍設在戶政事務所，長期難以聯繫。新竹分署透過跨機關通報掌握其車輛行蹤，23日查封拖吊，劉男隔天隨即現身，一口氣繳清所有欠款。

行政執行署新竹分署配合法務部行政執行署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、國道通行費等案件持續加強執行，並與新竹市稅務局建立欠稅車輛拖吊即時通報機制，透過跨機關合作，有效掌握欠款義務人車輛停放位置，提升行政執行效能。

新竹分署表示，7月23日下午，透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序，並將車輛拖吊至新竹市警察局公有車輛保管場保管。

沒想到車輛才遭查扣，劉男隔天上午便依據執行現場書記官留下的聯絡方式，主動前往新竹分署辦理繳納欠款，一次清繳所有欠稅費及罰鍰共計13萬餘元，案件順利執行完畢。

新竹分署指出，劉男所欠款項包括其名下商號積欠的營業稅，以及個人名下積欠的地價稅、使用牌照稅及交通違規罰鍰等多筆公法上金錢給付義務。

由於劉男戶籍設於戶政事務所，導致相關文書送達及聯繫均不容易，若非透過新竹分署與新竹市稅務局建立的即時通報合作機制，適時掌握車輛停放位置並依法查封，恐怕難以有效促使劉男出面履行繳納義務。

新竹分署表示，本案充分展現跨機關合作機制，對提升行政執行效率及落實公法債權的重要成效。未來也將持續配合相關專案，針對滯欠車輛相關稅費及罰鍰案件加強執行。

執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供
執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供

執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供
執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供

沒想到車輛才遭查扣，劉男隔天上午便依據執行現場書記官留下的聯絡方式，主動前往新竹分署辦理繳納欠款。圖／執行署新竹分署提供
沒想到車輛才遭查扣，劉男隔天上午便依據執行現場書記官留下的聯絡方式，主動前往新竹分署辦理繳納欠款。圖／執行署新竹分署提供

牌照稅 營業稅 地價稅

延伸閱讀

【即時短評】毒駕車去化塞爆 曝決策急就章

立院三讀通過 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛 致人重傷終身不得考照

酒駕遭吊牌仍騎車 花3000元買假車牌台東男再吃官司

撞完6車變身吃瓜群眾…酒駕男混人群裝看戲 警一眼揪出他

相關新聞

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，高齡86歲陳翁和兒子一度雙雙遭收押；台中地院今依詐欺等罪判2人1年6月、3年，可上訴

欠稅13萬戶籍掛戶政事務所人難尋 愛車被查扣隔天繳清

新竹劉男積欠營業稅、地價稅、牌照稅及交通罰鍰等共13萬餘元，因他戶籍設在戶政事務所，長期難以聯繫。新竹分署透過跨機關通報掌握其車輛行蹤，23日查封拖吊，劉男隔天隨即現身，一口氣繳清所有欠款。

前台南議長土地遭拍賣仍指示業者傾倒土石方 法院判刑8月不得易科罰金

71歲方金海曾任台南縣市合併前的舊台南市議會議長，他指示仲介將土石方傾倒在自己早已被拍賣約1200多坪土地上，導致魚塭被填平；方被法辦後先承認有授權，審理時改口在警局「頭也昏昏的」，法院認定是脫罪卸責之詞，依竊占罪判刑8月，不得易科罰金。可上訴。

活貓看成鴨賞...航警股長遭陸女色誘買劣質X光機 更一審改判12年10月

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱內的活貓看成「鴨賞」，一、二審依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，被撤銷發回更審。台灣高等法院更一審今改判12年10月徒刑，可上訴。

涉嫌助高階AI伺服器非法售往中國 全球AI伺服器霸主輝達張姓經理收押

檢方偵辦國內廠商涉嫌違法出口美超微電腦公司高階AI伺服器至中港澳案，查出全球AI伺服器霸主輝達公司張姓經理，協助出具證明讓伺服器賣入中國。基隆地檢署今天表示，24日偵訊張男後聲押，法官裁准。全案偵辦至今，已有7嫌遭收押。

屏東鎢業董座命案今解剖 生前曾涉及包商工程款、廢棄物官司

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，全身多處被捆綁倒臥一樓客廳，由於家中的監視器壞掉好一陣子，加上地處偏僻，監視器壞掉，檢警偵辦困難重重。黃男長年從事環保、廢金屬等產業，生前官司包括與包商工程款爭議、還有土地被倒廢棄物等案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。