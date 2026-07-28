欠稅13萬戶籍掛戶政事務所人難尋 愛車被查扣隔天繳清

新竹劉男積欠營業稅、地價稅、牌照稅及交通罰鍰等共13萬餘元，因他戶籍設在戶政事務所，長期難以聯繫。新竹分署透過跨機關通報掌握其車輛行蹤，23日查封拖吊，劉男隔天隨即現身，一口氣繳清所有欠款。

行政執行署新竹分署配合法務部行政執行署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、國道通行費等案件持續加強執行，並與新竹市稅務局建立欠稅車輛拖吊即時通報機制，透過跨機關合作，有效掌握欠款義務人車輛停放位置，提升行政執行效能。

新竹分署表示，7月23日下午，透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序，並將車輛拖吊至新竹市警察局公有車輛保管場保管。

沒想到車輛才遭查扣，劉男隔天上午便依據執行現場書記官留下的聯絡方式，主動前往新竹分署辦理繳納欠款，一次清繳所有欠稅費及罰鍰共計13萬餘元，案件順利執行完畢。

新竹分署指出，劉男所欠款項包括其名下商號積欠的營業稅，以及個人名下積欠的地價稅、使用牌照稅及交通違規罰鍰等多筆公法上金錢給付義務。

由於劉男戶籍設於戶政事務所，導致相關文書送達及聯繫均不容易，若非透過新竹分署與新竹市稅務局建立的即時通報合作機制，適時掌握車輛停放位置並依法查封，恐怕難以有效促使劉男出面履行繳納義務。

新竹分署表示，本案充分展現跨機關合作機制，對提升行政執行效率及落實公法債權的重要成效。未來也將持續配合相關專案，針對滯欠車輛相關稅費及罰鍰案件加強執行。

執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供

執行署透過與新竹市稅務局建立的欠稅拖吊即時通報機制，發現欠稅義務人劉男所有車輛停放在新竹市演藝廳旁。新竹分署接獲通報後旋即派員前往執行，依法完成車輛查封程序。圖／執行署新竹分署提供