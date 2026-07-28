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酒駕遭吊牌仍騎車 花3000元買假車牌台東男再吃官司

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

先前酒駕遭吊扣車牌，卻未依規定重新申請牌照，反而透過網路花3000元訂製偽造車牌懸掛於機車上路。台東地院近日審結此案，依行使偽造特種文書罪判處陳姓男子拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，並宣告沒收偽造車牌。

判決書指出，陳男所有普通重型機車原車牌因酒駕違規遭公路監理機關吊扣收繳，依法不得繼續使用。為了能繼續騎乘機車且避免遭警方攔查，他於民國去年12月間透過蝦皮購物網站，以3000元向網路上身分不詳的業者訂製一面偽造車牌，並懸掛於機車後方，持續騎乘上路。

直到今年7月1日上午7時許，陳男騎乘機車行經台11線165.5公里處時，遭警方攔檢查獲，警方當場查扣偽造車牌，並依法移送臺東地檢署偵辦。

法院審理認為，汽、機車牌照屬刑法所稱的「特種文書」，陳男明知原車牌因酒駕遭吊扣，理應循合法程序重新申請牌照，卻為圖一時便利，委由他人製作偽造車牌並長期懸掛使用，不僅損害公路監理機關對車牌管理的正確性，也影響警方道路交通稽查及車牌辨識系統的管理功能，危害公共交通秩序。

法官指出，被告自去年12月中旬起至今年7月遭查獲為止，持續懸掛同一面偽造車牌，屬基於單一犯意所為的接續犯，並認定被告與網路上製作假車牌的業者間具有犯意聯絡及行為分擔，依法論以共同正犯。判處拘役50日，得易科罰金，並沒收扣案的偽造車牌。

值得注意的是，台東警方及監理單位統計，近3年已查獲逾20件偽造或懸掛假車牌案件，顯示仍有人為規避酒駕吊牌、交通違規或警方查緝而鋌而走險。警方呼籲，使用偽造車牌除涉及刑責外，查獲後車輛也將依法處置，民眾切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東陳姓男子因酒駕遭吊扣車牌，竟花3000元網購偽造車牌懸掛於機車上路，遭警方攔查送辦，法院依行使偽造特種文書罪判拘役50日。聯合報系資料照
台東陳姓男子因酒駕遭吊扣車牌，竟花3000元網購偽造車牌懸掛於機車上路，遭警方攔查送辦，法院依行使偽造特種文書罪判拘役50日。聯合報系資料照

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