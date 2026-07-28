活貓看成鴨賞...航警股長遭陸女色誘買劣質X光機 更一審改判12年10月
航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨X光機並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱內的活貓看成「鴨賞」，一、二審依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，被撤銷發回更審。台灣高等法院更一審今改判12年10月徒刑，可上訴。
航警局2014年採購雙射源X光檢查儀，驗收時發現有瑕疵，主動報請桃園地檢署調查。檢調發現負責採購案的孫一鳴（55歲）受大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖財色利誘，再勾結台灣廠商蔡依仁取得航警局標案。
航警局2013年編列7千多萬元，採購Ｘ光檢驗儀和Ｘ光車設置在桃園、松山、小港機場和海關「驗貨」；李委霖獲悉這筆標案，透過友人認識負責招標的孫一鳴，來台色誘孫並成親密伴侶。
檢方還發現李委霖（39歲）不只拍下兩人性愛影片，返陸後還透過視訊「網愛」，更簽下「愛孫警官一輩子」承諾書，承諾「不管孫警官體力有沒下降、都永遠陪伴照顧」、「承諾效期到生命結束」。另外，劣品充上品事件爆發後，孫一鳴傳LINE給李女「調查局要汙蔑我的話，我看逃亡好了。」李女還回「好呀，我們私奔吧。」
孫找國內廠商蔡依仁（53歲）當白手套，要求蔡將大陸同方威視製造的X光儀送到日本組裝，偽裝成日本貨運回台灣，於2014年9月驗收尚未通過就急忙啟用，孫事後收下3百多萬元回扣。這批Ｘ光機因螢幕常出現拖曳、切割畫面、連續2小時畫面錯亂，讓第一線安檢人員判讀失誤，有民眾赴韓旅遊，安檢人員未檢出行李箱內有貓。
桃園地院一審批已婚的孫一鳴貪戀女色與不法利益，枉顧飛航安全、刑事預防、國土保安，腐蝕國家社會法治根基，依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，褫奪公權10年，沒收166萬元犯罪所得。
二審撤銷原判決，但孫一鳴仍判17年6月刑，褫奪公權10年，沒收153萬元不法所得，判決被最高法院撤銷發回更審。高院更一審今宣判。
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