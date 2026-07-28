涉嫌助高階AI伺服器非法售往中國 全球AI伺服器霸主輝達張姓經理收押

檢方偵辦國內廠商涉嫌違法出口美超微電腦公司高階AI伺服器至中港澳案，查出全球AI伺服器霸主輝達公司張姓經理，協助出具證明讓伺服器賣入中國。基隆地檢署今天表示，24日偵訊張男後聲押，法官裁准。全案偵辦至今，已有7嫌遭收押。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，查出游男等人涉嫌以不實文件資料申報出口，將高階AI伺服器輸往中港澳地區。檢察官5月20日指揮海巡和警方專案小組，前往游姓、王姓、陳姓男子的公司和住處搜索，帶回偵訊聲押獲准。

偵辦月餘後，專案小組檢視、分析相關事證，認為美超微台灣分公司、上櫃公司青雲國際科技、是方電訊也涉入，6月29日發動第2波搜索行動，並將6名涉案人帶回調查後，檢察官聲押美超微台灣分公司王姓、林姓業務人員及青雲科技公司呂姓總經理，聲押獲准。

專案小組持續釐清事證，查出不法集團銷售由美超微組裝，搭載輝達B300晶片的AI伺服器前往中國時，輝達張姓經理在查詢客戶購買資格環節出具同意書，騙過政府審核單位核准出口。

基隆地檢署24日發動第3波搜索行動，約談張姓經理到案。檢察官複訊後，認為張涉嫌重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地方法院法官審理後，認定非予羈押，顯難進行追訴，裁定羈押，並禁止接見通信、收授物件。

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，查出全球AI伺服器霸主輝達公司張姓經理涉案，偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署偵辦將美超微高階AI伺服器運到中港澳地區案件，查出全球AI伺服器霸主輝達公司張姓經理涉案，偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝