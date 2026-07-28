釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，高齡86歲陳翁和兒子一度雙雙遭收押；台中地院今依詐欺等罪判2人1年6月、3年，可上訴。

台中地院今上午宣判，合議庭依詐欺罪判陳翁1年6月，併科10萬罰金，犯罪所得32萬元沒收，其餘無罪；依詐欺等3罪，判陳子應執行3年。

檢方查出，陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實，10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方發現，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至10月22日非洲豬瘟疫情爆發，台中市府當天預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。

檢方說，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安肉品市場拍賣，詐得32萬元；檢方去年11月4日將陳姓父子聲押禁見獲准，陳父因高齡87歲，同年12月底偵查中先交保獲釋，檢方今年2月再依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴陳姓父子。

台中地院開庭期間，陳子僅就檢方控訴其等將可能染疫、未逾停藥期的30頭豬運往大安區肉品市場拍賣，賣病死豬涉及詐欺部分坦承，但涉嫌短報46頭死豬、交非法清運業者處理部分，陳子否認涉嫌廢棄物清理法。

法官當時也詢問，化製單甲、乙、丙聯為何數字不一樣？陳子解釋，他晚上會清點發現死豬先拖出來冰存，並告知爸爸填寫丙聯，隔天早上司機來時，因又有增加死豬數量，司機再自行填甲、乙聯，數字才會有落差。

法官再問，那為何不連同丙聯一併更正？陳說「這就是我們的疏忽啊！」過去模式一直這樣處理，直到非洲豬瘟事發，才會有早上又有新增死豬的狀況。

陳翁則不認罪，稱自己老了「代誌攏袂曉（事情都不會）」，一下子就忘記了，並稱沒有指示兒子將死豬交由非法處理業者，都是由專門處理業者載去燒掉，並稱「問太太多，他都不記得了」、「時間那麼久了。」另有關化製單甲、乙聯數量不同，他也稱「忘記了。」

畜牧場負責人兒子部分認罪，前後仍遭羈押長達半年，日前剛交保獲釋。聯合報系資料照