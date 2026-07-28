屏東鎢業董座命案今解剖 生前曾涉及包商工程款、廢棄物官司

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，全身多處被捆綁倒臥一樓客廳，由於家中的監視器壞掉好一陣子，加上地處偏僻，監視器壞掉，檢警偵辦困難重重。黃男長年從事環保、廢金屬等產業，生前官司包括與包商工程款爭議、還有土地被倒廢棄物等案件。

據了解，黃男有改過名字，長年從事金屬環保相關產業，在枋寮屏南工業區除京沅鎢鈷資源公司，還有一間尚泰環保科技公司，該公司負責人為黃男的兒子。

根據法院判決書中，黃男生前涉及的案件多為民事案件，最近一件尚泰環保科技公司土地遭傾倒廢棄物，黃男擔任該公司證人，法院判決傾倒廢棄物的公司處1年2月，上訴中；另外一件京沅公司跟包商間的工程款爭議案，一審判京沅敗訴，要賠59萬元，二審逆轉，判京沅勝訴，全案定讞。

另一件，尚泰環保公司負責人是黃男的兒子，該公司在2022年2月委由包商執行屋頂與設備拆除作業，包商再轉包其雇用工人拆除作業設備，掉落物砸傷當時遷移管線工人楊女，楊女重傷，楊女提告求償尚泰環保科技和砸傷他的工人陳男，民事侵權行為損害賠償，職安案件仍在法院審理，陳男因重傷害罪法院判處有期徒刑4月，可易科罰金。

黃男經營鎢提煉回收產業，鎢屬於稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，近年來鎢的價格攀升，黃男遭殺害是否與經營事業有關聯，檢警偵辦中，檢方在25日完成相驗，今上午10時解剖複驗，釐清死亡原因與死亡方式。

屏檢表示，案發當日主任檢察官與檢察官親赴現場履勘，指揮縣警局與枋寮分局專案小組，連夜採集現場跡證，擴大搜集事證，且連日專案會密研案情，徹底清查背景因素，盡速釐清涉案對象與行凶動機。