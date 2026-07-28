雲嘉南風管處長徐振能涉貪交保 觀光業者錯愕：盼司法早日釐清

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能，日前因涉嫌捲入台南馬沙溝BOT開發案，遭台南地檢署搜索、約談，複訊後向法院聲押，法官裁定50萬元交保，限制出境出海。觀光署隨即將徐振能改調觀光署綜合行政職系專門委員，處長由副處長莊明豪代理，檢方持續偵辦中。據了解，他曾向觀光業者表示，希望在雲嘉南濱服務至退休，距離退休僅剩1年多時間，未料回鍋任職才1年多便爆出涉案消息，令地方觀光界難以置信。

消息傳出，雲嘉南濱海觀光圈業者感到錯愕震驚。徐振能曾任嘉縣府文化觀光局副局長，之後升任雲嘉南濱海國家風景區管理處處長，歷任西拉雅國家風景區管理處處長，1年多前回任雲嘉南濱管理處。不少業者表示，徐振能長年在嘉義服務，向來積極任事，風評及操守良好，過去從未傳出任何弊端，因此此次捲入司法案件，令地方人士相當意外，也期待司法盡速釐清案情。

布袋商圈發展協會理事長游志豪表示，徐振能第一任雲嘉南濱海風管處長6年期間，成功活化退燒高跟鞋教堂，重新帶動遊客回流，並整合南部5個風管處業者成立觀光圈，建立品牌形象，透過大型活動、創意行銷及參加國內外旅展等方式，持續提升雲嘉南濱海地區的觀光能見度與商機。

游志豪指出，徐振能規畫今年底首度舉辦「白金路跑」，以七股鹽山為主場，打造具地方特色運動觀光品牌；此外，先前規畫音樂活動及觀光行銷計畫。雖徐振能涉案暫離職務，但活動仍將依原定計畫持續辦理，不受影響。他表示，業者得知消息後都十分關心徐振能，透過友人表達關心，但徐振能因案件進入司法程序，不願對外發言。業者普遍希望司法能盡速釐清真相，若最終證明清白，期待他能重返崗位，繼續推動雲嘉南濱海地區觀光發展。

事實上，就在徐振能涉案前，布袋高跟鞋教堂才歡慶啟用十周年，雲嘉南濱海風管處舉辦「布袋放送夏日派對」，邀請獨立樂團演出，串聯澎湖國際海上花火節及住宿優惠方案，成功吸引不少遊客，也為暑假觀光市場注入熱度。據了解，南檢偵辦案件是接獲檢舉，懷疑徐振能與台南馬沙溝BOT開發案有關。不過，檢方基於偵查不公開原則，未對案情說明，全案仍待司法持續調查釐清。