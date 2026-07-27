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不滿被逼搬家！宜蘭男打119假報房東家失火 慘遭重罰40萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名林姓男子因租務糾紛不滿房東要求搬離，竟然在晚間撥打119，向消防局謊報房東住處發生火災，導致警消急忙派員到場白跑一趟。宜蘭地方法院審結，認定林男明知無災害卻刻意通報，依違反災害防救法判處40萬元。

判決指出，林男因不滿房東想盡辦法趕他走，心生怨恨，竟於去年7月21日晚間9時許，明知房東位於蘇澳鎮蘇濱路的住處並未起火，仍撥打119通報火災。宜蘭縣消防局馬賽分隊獲報不敢大意，火速派遣消防人員前往馳援，抵達現場後卻發現根本毫無煙火，揭穿「謊報」。

林男於庭審時辯稱，自己是因服用安眠藥及鎮靜劑才「報錯地址」，聲稱當時是自己住處起火，但法官勘驗報案錄音，發現119受理人員曾多次與林男重複確認地址，且其居住的永愛路與謊報的蘇濱路差異極大，不可能誤報；加上林男於警詢時曾坦承因對房東不滿才打電話發洩情緒，顯見是刻意謊報，辯詞不足採信。

法官審酌林男僅因個人情緒便不實通報，使消防人員無端出動，嚴重浪費社會救災資源，且犯後供詞反覆、推託給藥物，足見並無悔意，態度不佳，依違反災害防救法，明知有關災害之不實訊息而通報罪，量處罰金40萬元，如易服勞役以3000元折算一日。全案可上訴。

林姓男子因租務糾紛不滿房東要求搬離，竟然撥打119向消防局謊報房東住處發生火災，導致警消白跑一趟。宜蘭地方法院審結，認定林男明知無災害，卻刻意通報，依違反災害防救法判處40萬元。聯合報系資料照
林姓男子因租務糾紛不滿房東要求搬離，竟然撥打119向消防局謊報房東住處發生火災，導致警消白跑一趟。宜蘭地方法院審結，認定林男明知無災害，卻刻意通報，依違反災害防救法判處40萬元。聯合報系資料照

宜蘭 房東 火災

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