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演員王凱猝逝 北檢率法醫相驗…遺體暫冰存、解剖追死因
三立8點檔「百味人生」演員王凱（本名王建隆）本月26日陳屍台北市大安區的租屋處，享年43歲，震驚演藝圈。檢警勘驗現場排除外力介入，今台北地檢署檢察官率法醫師相驗後，諭知遺體暫冰存，擇期解剖追查死因。
王凱曾因胃出血昏迷，經警消破門送醫救治，不料，7月26日倒臥租屋處客廳地板，明顯死亡，檢警勘驗現場排除外力介入，屋內找出藥袋、及疑似安眠藥物，懷疑突發急症猝逝。檢察官率法醫師今天相驗，諭知遺體暫冰存，擇期解剖，釐清死因。
王凱25年前演出三立電視首部偶像劇「薰衣草」男二「小童」走紅，曾參演多部戲劇演出「雨後驕陽」、「加油！美玲」、「市井豪門」等。43歲的他近期投入8點檔「百味人生」中演出，7月25日下午5點收工，經紀人透露當時還通打電話確認26日拍戲班表，聲音聽起來一切正常，對於他突然離世，難以接受。
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