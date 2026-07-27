男警攔查違規女子涉襲胸未舉發…檢認犯猥褻、圖利罪嫌 聲押不成抗告

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，因涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真透過律師表示，先前已陳報法官部分居家辦公期間，處理公務的佐證資料，但由於這些資料都是劉獨自一人慢慢整理出來的，尚有部分沒整理完，審判長為此同意劉於三個月再行陳報。

2026-07-27 15:51