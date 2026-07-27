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男警攔查違規女子涉襲胸未舉發…檢認犯猥褻、圖利罪嫌 聲押不成抗告
基隆市一名周姓男警員攔檢騎車違規的女子時，涉嫌出手襲胸，事後未開單。檢察官偵查後，認定涉犯猥褻、圖利罪嫌聲押，法官裁定50萬元交保，檢方抗告中。警方今天表示，周員知法犯法，嚴重影響警譽，將報請人評會處分免職。
周姓警員案發時在基隆四分局中山路派出所任職，上周執行勤務時，發現一名女子違規，將對方攔下盤查。周疑因覬覦女子長相甜美，起了色心，涉嫌動手襲胸，並允諾不開罰單。
警四分局今天表示，日前接獲周姓警員涉嫌不法行為情資，調職到其他派出所，並主動展開調查，在查獲相關事證後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。周員涉嫌重大，嚴重影響警譽，將報請市警局依警察人員人事條例規定召開人評會，核予一次記兩大過，免職處分。
檢察官偵訊後，認定周員襲胸涉犯猥褻罪，未依規定舉發交通違規，涉犯貪汙治罪條例圖利罪，且有串證、逃亡之虞，23日聲請羈押。基隆地方法院審理後，裁定50萬元交保，並限制住居。檢方不服，已提出抗告。
警四分局指出，對於員警違法違紀案件，均秉持主動調查、依法嚴處的態度，堅持警紀警辦、毋枉毋縱原則，絕對不包庇、不護短，並適時汰除不適任員警，展現淨化團隊、維護警譽。
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