駁詐領薪資獎金 台企銀前董座劉佩真整理居家辦公資料證清白

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，因涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真透過律師表示，先前已陳報法官部分居家辦公期間，處理公務的佐證資料，但由於這些資料都是劉獨自一人慢慢整理出來的，尚有部分沒整理完，審判長為此同意劉於三個月再行陳報。

劉佩真律師指出，從中小企銀所函覆內容，可看出檢方起訴確有違誤、疏漏，因為績效獎金是由總經理核定，但起訴書中卻錯認核定權限在董事長。此外，回函也提到，第五屆審計委員會第五、六次的臨時會議，中小企銀人資處曾製作說明報告和附件提供給獨董，但中小企銀本身未留存，而劉曾在偵查中提出該報告及部分附件，足以彈劾檢方起訴。

劉佩真律師表示，劉居家辦公期間所處裡的公文，絕不僅止於檢方起訴書中所指的8件，整個居家辦公期間都陸續有在處理公務，包括與資訊處長、人事處長透過電話、LINE、電子郵件等各種方式聯繫，日後也將整理出當時所聯繫的公務事件、時間、內容，再行陳報給法院。但由於上述資料全靠劉佩真獨自一人在家中整理，加上其身體不好需要休息，因此希望法官能給予充足的時間。

審判長指出，今天開庭重點在於劉佩真居家辦公從事公務的證據整理，原本處理完中小企銀的回函及劉提供的證據就要進審理程序，但這次劉所提資料較多，且部分證據仍待整理，因此諭知多定一次庭期續行準備程序，檢、辯雙方對此均無意見。

檢方先前起訴劉佩真2023年6月經財政部派任台企銀董事長後，到職未久便因病住院及居家休養共請假91.5日；當中包括17.5日特休、30日全薪病假及44日半薪延長病假，合計約74日，實際至辦公室上班僅30日。

事後，劉佩真卻涉嫌指示台企銀人力資源處邵姓代理處長為其不實銷假69日，誤導台企銀補發薪資14萬餘元及春節獎金6萬餘元，同時未符合領取獎金資格而溢領獎金65萬元，合計詐領薪資及獎金共86萬餘元。