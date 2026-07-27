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駁詐領薪資獎金 台企銀前董座劉佩真整理居家辦公資料證清白

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，因涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真透過律師表示，先前已陳報法官部分居家辦公期間，處理公務的佐證資料，但由於這些資料都是劉獨自一人慢慢整理出來的，尚有部分沒整理完，審判長為此同意劉於三個月再行陳報。

劉佩真律師指出，從中小企銀所函覆內容，可看出檢方起訴確有違誤、疏漏，因為績效獎金是由總經理核定，但起訴書中卻錯認核定權限在董事長。此外，回函也提到，第五屆審計委員會第五、六次的臨時會議，中小企銀人資處曾製作說明報告和附件提供給獨董，但中小企銀本身未留存，而劉曾在偵查中提出該報告及部分附件，足以彈劾檢方起訴。

劉佩真律師表示，劉居家辦公期間所處裡的公文，絕不僅止於檢方起訴書中所指的8件，整個居家辦公期間都陸續有在處理公務，包括與資訊處長、人事處長透過電話、LINE、電子郵件等各種方式聯繫，日後也將整理出當時所聯繫的公務事件、時間、內容，再行陳報給法院。但由於上述資料全靠劉佩真獨自一人在家中整理，加上其身體不好需要休息，因此希望法官能給予充足的時間。

審判長指出，今天開庭重點在於劉佩真居家辦公從事公務的證據整理，原本處理完中小企銀的回函及劉提供的證據就要進審理程序，但這次劉所提資料較多，且部分證據仍待整理，因此諭知多定一次庭期續行準備程序，檢、辯雙方對此均無意見。

檢方先前起訴劉佩真2023年6月經財政部派任台企銀董事長後，到職未久便因病住院及居家休養共請假91.5日；當中包括17.5日特休、30日全薪病假及44日半薪延長病假，合計約74日，實際至辦公室上班僅30日。

事後，劉佩真卻涉嫌指示台企銀人力資源處邵姓代理處長為其不實銷假69日，誤導台企銀補發薪資14萬餘元及春節獎金6萬餘元，同時未符合領取獎金資格而溢領獎金65萬元，合計詐領薪資及獎金共86萬餘元。

台灣中小銀行前董事長劉佩真涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金遭檢方起訴。新北地方今再度開庭，劉佩真親手拎著兩大袋居家辦公佐證資料出庭。記者蔣永佑／攝影
台灣中小銀行前董事長劉佩真涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金遭檢方起訴。新北地方今再度開庭，劉佩真親手拎著兩大袋居家辦公佐證資料出庭。記者蔣永佑／攝影

台企銀 薪資

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